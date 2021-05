UGENTO – Domenica di riposo in vista del rush finale, il ds Sarcinella: “La corsa playoff è più incerta che mai”

Turno di riposo per l’Ugento che si prepara alle ultime due gare della regular season contro Deghi (in trasferta) e Racale (in casa).

In casa giallorossa parla il ds Enzo Sarcinella: “La corsa per accaparrarsi un posto nei playoff di fine stagione è più incerta che mai. Forte del pari con la corazzata Martina, anche il Gallipoli continua ad alimentare le sue speranze e il pari infrasettimanale maturato tra il Martina e l’Otranto mette in una posizione di sicurezza solo la compagine idruntina. Dobbiamo essere concentrati nella volontà di centrare un obiettivo importante. la squadra è in salute, mister Oliva e il suo staff sono dei perfezionisti e tutti si marcia verso un’unica direzione, convinti come siamo che lo spirito di sacrificio e l’umiltà che caratterizzano da sempre questo gruppo, saranno le basi per risultati importanti“.

(foto: il ds Enzo Sarcinella – ph. Sara Urso)