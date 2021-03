ECCELLENZA – Le richieste del Comitato per la ripartenza ai vertici del calcio dilettantistico

Il Comitato “L’Eccellenza deve ripartire”, alla vigilia dell’importante riunione del Consiglio direttivo Lnd in programma domani, 10 marzo, che dovrà decidere sull’eventuale ripartenza dell’Eccellenza e sulle sue modalità, presenta una piattaforma di richieste al presidente Lnd, Cosimo Sibilia, ai rispettivi presidenti dei Comitati regionali e ai loro componenti.

1. Le promozioni in D dovranno rimanere 36 (12 per ogni area: Nord, Centro e Sud), da ottenere sul campo, da distribuire in proporzione al numero di squadre che hanno deciso di ripartire e dei relativi gironi;

2. Per i ripescaggi, si chiede che essi vengano effettuati tramite “merito sportivo” e “impegno economico profuso nell’ultima stagione”;

3. Le società che non parteciperanno alla ripresa della stagione 2020-21, per le tre stagioni successive non avranno diritto a fusioni o acquisizione di titoli sportivi e a richieste di ripescaggio;

4. Compartecipazione per sopportare i costi del protocollo sanitario e convenzioni con laboratori specializzati per abbattere le spese;

5. Istituzione di un fondo per gli atleti esclusi dalle rose per via delle mancate retrocessioni o delle mancate adesioni alla ripartenza delle rispettive società. Richiesta presso Lnd e Aic affinché insistano col Governo per il ripristino immediato dei bonus ai collaboratori sportivi, fermi a dicembre 2020, per i mesi che vanno da gennaio 2021 sino a termine della stagione.