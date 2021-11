ECCELLENZA – Terzo turno di Coppa Italia: il regolamento, gli accoppiamenti, il programma e gli arbitri

Al via nel pomeriggio, alle ore 14.30, il terzo turno di Coppa Italia Eccellenza. Da quest’anno, la manifestazione prevede, per il terzo turno, la suddivisione delle sette squadre ancora in corsa in un quadrangolare e in un triangolare. I vincitori, poi, si giocheranno la finale in gare d’andata e ritorno.

I sorteggi hanno determinato questi gironcini: San Severo, Barletta e Corato nel triangolare; Città di Mola, Martina, Ugento e Sava nel quadrangolare.

Regolamento: il triangolare ha le stesse regole dei triangolari di Coppa Puglia. Ogni squadra gioca due gare, una in casa e una in trasferta. Chi fa più punti, passa il turno. A parità di punti, vale la miglior differenza reti, poi il maggior numero di reti segnate e, quindi, il maggior numero di reti segnate in trasferta. Extrema ratio: il sorteggio. Nella prima giornata, A affronterà B e C riposerà. Nella seconda, invece, riposerà chi ha vinto o pareggiato in trasferta la prima partita; quindi si chiuderà il triangolare con la partita restante.

Il programma del triangolare: oggi ore 14.30 Barletta-San Severo (arbitra Raimondo di Taranto), riposa il Corato; seconda gara il 18 novembre; terza il 2 dicembre.

Il regolamento del quadrangolare: gare d’andata e ritorno, come fossero semifinali e finali. Vale la regola del gol segnato in trasferta a parità reti segnate.

Il tabellone: accoppiamento A, oggi ore 14.30 Città di Mola-Martina (a Capurso, arbitra Lovascio di Molfetta); accoppiamento B Ugento-Sava oggi ore 14.30 (arbitra Mallardi di Bari). Gare di ritorno del primo turno il 18 novembre; secondo turno, andata il 2 dicembre, ritorno il 16.