DILETTANTI – Posticipate le giornate in programma il 29 dicembre: il nuovo calendario

Tenuto conto delle numerose richieste delle società, sono state cancellate le giornate agonistiche dei dilettanti del 28 e 29 dicembre 2024 dai calendari della Lnd Puglia.

In Eccellenza l’ultima giornata dell’anno si giocherà, dunque, domenica 22 dicembre (seconda di ritorno). Si ritornerà in campo il 5 gennaio per la terza di ritorno, poi il 9, turno infrasettimanale, per la quarta di ritorno. Dalla quinta in poi (12 gennaio) si procederà secondo calendario. Slitta la finale d’andata di Coppa Italia Eccellenza, che sarà programmata per il 16 gennaio.

Idem in Promozione: riposo il 29 dicembre, si ritornerà in campo il 5 gennaio con la 17esima giornata, ultima di andata.

In Prima e Seconda Categoria: riposo il 29 dicembre, in campo domenica 5 gennaio per la 13esima di andata; riposo sabato 28 per il campionato Juniores: turno successivo sabato 4 gennaio.