Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 15.10.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 15 ottobre 2023 in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE:

ARBORIS BELLI: Flavio Ferrante (3)

ATL. RACALE:

BRILLA CAMPI:

GINOSA:

MANDURIA: Antonio Mariggiò (dir., fino al 26/10/23)

MESAGNE:

NOVOLI: Giovanni Quarta (3)

OSTUNI: Giovanni De Rosa (1)

OTRANTO:

S. MASSAFRA:

SAN PIETRO VERNOTICO:

UGENTO:

V. MATINO: Alessandro Pirretti (1)

Gara Ostuni-Otranto (1-1): preannuncio di reclamo da parte dell’Otranto

—

PROMOZIONE/B

ATL. TRICASE:

CEDAS AVIO BR: Francesco Lotito (1)

CEGLIE: Morris Cellamare (1)

COPERTINO:

GALATINA:

GROTTAGLIE: Ammenda di 100 euro (fumogeno)

LEVERANO: Ammenda di 100 euro (due fumogeni)

P. GALATONE:

R. CAROVIGNO:

RINASCITA REFUGEES: Adriano Petrelli (dir., fino al 19/11/23 – Coppa Italia)

TALSANO: Marco Napolitano (2); Davide La Gioia (1, Coppa Italia)

TAURISANO: Umberto Solidoro (1, Coppa Italia)

V. LOCOROTONDO:

VEGLIE: Ammenda di 200 euro*; Franco Sardelli (all., fino al 19/11/23, Coppa Italia); Juan E. Ceballos (3, Coppa Italia)

* Propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco diversi rotoli di carta che ostacolavano la corsa di uno degli assistenti e causavano la temporanea sospensione della gara per alcuni minuti per la rimozione; i predetti sostenitori accendevano due fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco provocando una bruciatura del manto. Manda al Comitato Regionale Puglia per eventuali danni all’impianto di gioco