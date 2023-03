Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 12.03.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 12 marzo in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE: Nicola Lezzi (1)

ARBORIS BELLI: Fabio Loliva (1); Mauro Agostino (1)

AVETRANA: Cataldo Capuzzimati (dir., fino al 23.03.23)

CASTELLANETA:

CD GALLIPOLI:

GALLIPOLI F.:

GINOSA: Ammenda di 800 euro; David Pignatale (2)

MANDURIA:

NOVOLI:

OSTUNI: Due gare da disputare a porte chiuse e ammenda di mille euro*; Francesco Faccini (1); Facundo Otero (1); Andrea Marzio (1)

OTRANTO:

S. MASSAFRA: Ammenda di 600 euro; Carlo Zizzi (1)

UGENTO:

VIRTUS MATINO:

* = Propri sostenitori provocavano l’esplosione di 2 petardi nei pressi della panchina della squadra avversaria, uno dei quali provocava stordimento di tutti i componenti della panchina e la temporanea sospensione della gara per circa dieci minuti per prestare soccorso a due calciatori del Novoli, che erano costretti ad abbandonare l’impianto per essere trasportati al Pronto Soccorso con l’intervento di un’ambulanza (3^ RECIDIVA).

Durante l’intervallo persona non identificata era presente all’interno degli spogliatoi e, malgrado l’allontanamento, si spostava sul terreno di gioco per coordinare il riscaldamento dei propri tesserati; a fine gara altro soggetto non identificato era presente all’interno degli spogliatoi (2^ RECIDIVA) (Vedi rapporto Commissario di campo).

PROMOZIONE/B

ATL. MARTINA:

ATL. RACALE:

ATL. TRICASE: Matteo Bibba (1)

BRILLA CAMPI:

CEDAS AVIO BR:

CEGLIE: Michele Maggi (1)

COPERTINO:

G. MELENDUGNO:

LEVERANO: Emanuele Decarli (1)

MESAGNE: Francesco Lotito (2); Stefano Carriero (1); Gianluca Borromeo (1); Davide Difino (1)

TALSANO: Giovanni Gatto (1)

TAURISANO:

V. LOCOROTONDO: Gianivano Palazzo (1)

VEGLIE: