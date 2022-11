Eccellenza/B (cambia la classifica), Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 06.11.2022

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare di domenica scorsa, 6 novembre, in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE: Andrea Ciriolo (6 – Coppa Italia)

ARBORIS BELLI:

AVETRANA:

CASTELLANETA: Giuseppe Tarquinio (dir., sino al 10.12.22); Antonio Campobasso (2); Vittorio Prete (1)

CD GALLIPOLI: Francesco Di Gennaro (all., sino al 10.02.23); Marco Carrozza (all./staff tecnico, sino al 10.12.22)

GALLIPOLI F.:

GINOSA:

MANDURIA: Francesco Passiatore (all. sino al 17.11.22 – Coppa Italia); Salvatore D’Arcante (1 – Coppa Italia)

NOVOLI: Martin I. Delgado (3)

OSTUNI: Matias Albaqui (1)

OTRANTO: Francesco Mariano (1)

S. MASSAFRA: Luca Dettoli (1)

UGENTO: Giuseppe Imperato (1)

VIRTUS MATINO:

Gara Avetrana-Ugento (0-1 sul campo) del 23.10.2022: sconfitta per 3-0 a tavolino ai danni dell’Ugento per aver schierato in campo un calciatore (Giuseppe Imperato) che doveva ancora scontare un turno di squalifica.

La nuova classifica: CD Gallipoli 21 – Avetrana 19 – Otranto 18 – Ugento 15 – Manduria 14 – Ostuni 12 – Toma Maglie 10 – Gallipoli F. 9 – Novoli, Arboris Belli, S. Massafra 8 – Ginosa 7 – V. Matino 3 – Castellaneta 2.

—

PROMOZIONE/B

ATL. MARTINA: Giuseppe Camassa (sino al 10.02.23); Mattia Di Tano (2)

ATL. RACALE:

ATL. TRICASE:

BRILLA CAMPI:

CEDAS AVIO BR: Giuliano Maglie (3)

CEGLIE:

COPERTINO: Giuseppe Frisenda (1); Giovanni Marasco (1)

G. MELENDUGNO: Luigi Cretì (3)

LEVERANO: Andrea Cardinale (1)

MESAGNE:

TALSANO: Daniele Dima (1)

TAURISANO: Luigi Zilli (1)

V. LOCOROTONDO: Pietro Convertini (all. sino al 17.11.22); Cosimo Venere (1); Mohamed Mohcine (1); Gianivano Palazzo (1)

VEGLIE: Fernando Brue (1); Marco Malerba (1)