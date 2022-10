Eccellenza/B, stangata sul Ginosa. Promozione/B, cambia la classifica: il Giudice sportivo, gare del 09.10.2022

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare di domenica scorsa, 9 ottobre, in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE: Davide Cavaliere (1); Cosimo Oliva (all., sino al 20.10.22, Coppa Italia); Andrea Maiolo (1, Coppa Italia)

ARBORIS BELLI: Massimo Fumarola (3, Coppa Italia)

AVETRANA: –

CASTELLANETA: 50 euro di ammenda (assenza di ambulanza e medico sociale)

CD GALLIPOLI: Giorgio Cardinale (1, Coppa Italia)

GALLIPOLI F.: –

GINOSA: 500 euro di ammenda (lancio di oggetti in campo da parte di propri tifosi e presenza negli spogliatoi di soggetti estranei che causavano disordini); Gianluca Catucci (dir., sino al 13.10.23); Vincenzo Caponio (dir., sino al 15.02.23); Antonio Caserta (dir., sino al 31.12.22); Angelo Calabrese (dir., sino al 30.11.22); Antonio Pizzulli (all., sino al 31.01.23); David Pignatale (1), Massimo Fumai (1)

MANDURIA: Salvatore Mancuso (1); Salvatore D’Arcante (1, Coppa Italia)

NOVOLI: Luigi Isceri (1)

OSTUNI: –

OTRANTO: –

S. MASSAFRA: Gabriele Caruso (1, Coppa Italia)

UGENTO: Daniel Munoz (1, Coppa Italia)

VIRTUS MATINO: –

—

PROMOZIONE/B

ATL. MARTINA: –

ATL. RACALE: –

ATL. TRICASE: –

BRILLA CAMPI: –

CEDAS AVIO BR: –

CEGLIE: –

COPERTINO: –

G. MELENDUGNO: –

LEVERANO: –

MESAGNE: –

TALSANO: –

TAURISANO: –

V. LOCOROTONDO: –

VEGLIE: –

Gara Mesagne-Melendugno del 25 settembre (1-2 sul campo): sconfitta a tavolino per il Melendugno per via della posizione irregolare del calciatore Francesco Rutigliano, schierato dal 27′ del secondo tempo in poi, pur non avendo l’attestato di maturità agonistica della Lnd Puglia.

La nuova classifica del girone B: Brilla Campi e Mesagne 12 – Racale 10 – Atl. Martina e Atl. Tricase 6 – Talsano, Copertino e Locorotondo 5 – Ceglie e Taurisano 4 – Veglie e Cedas Avio BR 3 – Leverano 2 – Melendugno 0.