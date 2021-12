Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 05.12.2021

Le decisioni del Giudice sportivo per i campionati dilettantistici pugliesi, gare del 5 dicembre 2021.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Due gare per Piero Mongelli (Vigor Trani); una gara per Francesco P. Ciuffreda (Manfredonia), Salvatore Cannito (V. Trani), Vincenzo Bufi (UC Bisceglie), Massimo Somma (V. Trani), Gabriele Mosca (Maglie), Danilo Gargaro (Grottaglie), Vincenzo Perna (Racale), Amadou Sane (Canosa), Gianmarco Mazzilli (V. Trani), Pierangelo Carlucci (Grottaglie), Luigi Vecchio (Grottaglie), Giovanni Bruno (Canosa), Christian Scatigna (Ginosa).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 23-12-21 per Mariano Tarantino (Orta Nova).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 09-01-22 per Luciano Aucello (San Marco).

AMMENDE – 300 euro al Manduria (lancio di un fumogeno in campo da parte di propri tifosi che provocava la bruciatura del manto sintetico di gioco e di due bottiglie piene d’acqua, senza conseguenze).

COPPA ITALIA ECCELLENZA – gare del 02.12.21

CALCIATORI – Tre giornate a Michelangelo Telesca (Corato); una giornata a Daniele Guglielmi (Corato).

ALLENATORI – Squalifica sino al 09-04-22 per Giuseppe Passariello (Sava, a gioco fermo si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso, proferendo frasi irriguardose e colpendolo tre volte con la mano sul petto, senza consegienze; reiterava tale comportamento con frasi scurrili, fuori dal recinto di gioco e nella zona antistante gli spogliatoi fino al termine del primo tempo); squalifica sino al 16-12-21 per Massimo Pizzulli (Martina).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 09-02-22 per Emanuele Santoruvo (Martina, comportamento antisportivo verso il direttore di gara, a fine gara si avvicinava negli spogliatoi proferendo frase gravemente minacciosa).

AMMENDE – 50 euro al Martina (mancanza d’acqua calda nello spogliatoio della terna).

—

PROMOZIONE

Gara CD Gallipoli-Tricase (1-0): preannuncio di ricorso da parte del Tricase.

CALCIATORI – Una gara per Samuele Muci (Leverano), Giovanni Costantino (V. Locorotondo), Paolo Lorusso (Atl. Acquaviva), Stefano Iaia (Brilla Campi), Alessandro Scialpi (CD Gallipoli), Leonardo Mascia (Foggia Incedit), Andrea Gentile (R. Rutiglianese), Cosimo Peluso (Talsano), Vincenzo Antonacci (Bitritto Norba), Nicolo Podo (Brilla Campi), Lorenzo Granatiero (Foggia Incedit), Donato A. Villani (Sp. Apricena), Ivan Galati (Taurisano).

ALLENATORI – Squalifica sino al 16-12-21 per Giuseppe Contaldo (Galatina), Fabrizio Di Flumeri (Sp. Lucera), Pietro Calabretto (V. Locorotondo), Paolo Verdesca (Leverano), Gianluca Politi (Veglie), Gianluca Rosato (V. Locorotondo).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 09-01-22 per Giovanni Cupertino (V. Locorotondo).

AMMENDE – 200 euro alla Virtus Locorotondo (fumogeni).

—

PRIMA CATEGORIA

Gara San Giorgio-Ideale Bari (3-2): preannuncio di ricorso della società Ideale Bari.

CALCIATORI – Due gare per Sasha Salvatore Migali (Seclì); una gara per Tiziano Massafra (Atl. Martina), Mohamed Ghazi (Monteroni), Stefano D’Onofrio (Zapponeta), Antonio Gigante (Virtus Lecce), Enrico Toma (Soleto), Domenico Degiosa (L. Azzurro), Alessandro Giannone (Virtus Lecce), Antonio De Vincenzo (Atl. Martina), Giorgio Gervasi (Cursi), Pierfrancesco Campanelli (Grumese), Francesco Martella (Latiano), Cosimo Teodoro (Lizzano), Michele Melchionda (Real San Giovanni), Stefano Mandorino (SD Parabita), Massimo Mastellone (Castellana), Carlo De Nisi (DB Manduria), Mauro Margarito (Latiano), Michele Mongelli (L. Azzurro), Claudio Morleo (Mesagnee), Emanuele Rizzi (R. Sannicandro), Daniele Amoruso (Stornarella).

ALLENATORI – Squalifica sino al 16-12-21 per Nicopla De Martino (Zappooneta).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 23-12-21 per Salvatore Puce (Cursi, perché già inibito e inserito in distinta).

AMMENDE – 100 euro allo Stornarella (frasi irriguardose e minacciose nei confronti del direttore di gara da parte di un soggetto non presente in distinta ma riconducibile alla società).

—

SECONDA CATEGORIA

CALCIATORI – Quattro giornate per Giuseppe Mangiarelli (A. Fragagnano, perchè proferiva parole in gergo dialettale, comunque minacciose, verso il direttore di gara, tentando anche di colpirlo col pallone, senza riuscirci); tre gare per Alessio De Solda (Presicce Acquarica, per aver colpito intenzionalmente con un calcio e a gioco fermo un avversario); due gare per Davide Pio Guerra (AC Monte), Salvatore Rizzo (N. Andrano), Andrea Erroi (SG Surbo), Piercosimo Guglielmo (Alessano), Mario Carruezzo (SP Vernotico); per una gara Marco Cianci (CD Poggiardo), Ahmed Lamin Jarjue (R. Refugees), Fabrizio Musarò (N. Andrano), Matteo D’Apolito (AC Monte), Alessio Piliego (Euro Sport Ac.), Lorenzo Zollino (Melpignano), Francesco Santomarco (A. San Severo), Davide Caputo (F. Altamura), Salvatore Rizzo (N. Andrano).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 15-12-21 per Michelino Maggio (CD Poggiardo).

AMMENDE – 100 euro al Presicce Acquarica (lancio di bombe carta sulla gradinata).