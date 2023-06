ECCELLENZA – Playoff nazionali: CD Gallipoli, esordio vincente contro il CDS Matera

Il Città di Gallipoli comincia i playoff nazionali delle seconde di Eccellenza nel miglior modo. Battuto il Città dei Sassi Matera al “Bianco” per 2-0 nella semifinale d’andata della competizione che assegnerà la promozione in Serie D dalla porta di servizio. A decidere la gara, i gol di Iurato, alla mezzora del primo tempo, e di Sansò, al 13′ della ripresa.

Domenica prossima, gara di ritorno a Matera. Il Gallipoli, per passare il turno, potrà vincere, pareggiare, perdere di un gol ma anche di due, segnandone almeno uno. Chi passerà il turno tra Gallipoli e Matera se la vedrà con la vincente di Agropoli-Isernia San Leucio. In gara 1, i campani si sono imposti per 2-0.

—

IL TABELLINO

Gallipoli, stadio “A. Bianco”

domenica 28 maggio 2023, ore 16.30

Playoff nazionali Eccellenza, andata 1° turno

CITTÀ DI GALLIPOLI-CITTÀ DEI SASSI MATERA 2-0

RETI: 31′ pt Iurato, 13′ st Sansò

CD GALLIPOLI: Passaseo, Piscopiello (42′ pt Chiatante), Barone (41′ st Gningue), Carrozza F., Fruci, Benvenga, Caputo, Sansò, Iurato (33′ st Perchaud), Quarta (24′ st Negro), Montagnolo (24′ st Signorelli). All. Carrozza A.

CDS MATERA: Puttim, Barg, Bertolo, De Sousa, Gaiano, De Oliveira, Tragni (24′ st Tamborra), Sina (29′ st Zuffi), Picci, Pentimone (40′ st Tuffo), Martinez (24′ st Lovecchio). All. Mongelli.

ARBITRO: Liotta di Castellammare.

(archivio, Coribello/SalentoSport)