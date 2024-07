NOVOLI – Si riparte da Claudio Luperto: “Ai tifosi prometto lavoro e serietà”

Il Novoli si affida a Claudio Luperto per la prossima stagione di Eccellenza.

Classe 1961, ex calciatore del Lecce con 113 presenze in giallorosso e 12 in Serie A, allenatore dal 2000 con, alle spalle, le esperienze con le giovanili del Lecce e dell’Avellino, le prime squadre di Casale e Montevarchi in C2, Gallipoli Football, Toma Maglie e Virtus Matino tra i dilettanti regionali.

“Ho sensazioni davvero positive per questa nuova esperienza – le prime parole di mister Luperto da rossoblù -. Ho notato grande fermento nello staff dirigenziale, dal presidente Murra ai collaboratori, gente che ha voglia di fare bene e che vuole raggiungere nuovi obiettivi e nuovi traguardi. Come loro amo le sfide e questa stagione è davvero stimolante: basta guardare le città e le società presenti in questo nuovo girone unico, per capire che bisogna lavorare con serietà, impegno e programmazione già da subito. Ho ricevuto un’accoglienza perfetta dalla dirigenza, si respira voglia di fare calcio con passione, organizzazione e programmazione. Sono valori fondamentali in un momento storico difficile ma soprattutto in un torneo lungo e molto complicato. Ai tifosi prometto lavoro e serietà, sperando di regalare loro le soddisfazioni che meritano”.