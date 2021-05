LIVE! OTRANTO-MARTINA, il tabellino

Otranto, stadio “Nachira”

giovedì 20 maggio 2021, ore 16.30

Eccellenza Puglia gir. B 2020/21 – recupero giornata 6

DC OTRANTO-MARTINA 1-1

RETI: 35′ Delgado (M), 39′ Cisternino (O)

— FINALE —

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Calò, Nacci, Cisternino, Falco (82′ Marzo), Mariano, Meneses, Villani (90′ Tourè), Cascio. A disp. Cariddi, Schiavone, Palumbo, Franco, Angelini, Piccinno, Nicolazzo. All. Andrea Manco (squalif.).

MARTINA: Cocozza, Perrini (82′ Patronelli), Cappellari, Mangialardi, Barrera, Aprile, Ardino (82′ Tusiano), Teijo, Delgado, Marino, Ancora. A disp. Maggi, Patronelli, Fruci, Labellarte, Moretti, Soldano, Serio, Camporeale. All. Massimo Pizzulli.

ARBITRO: Andrea Traini di San Benedetto del Tronto (Grimaldi-Miccoli).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza sanitaria. Pomeriggio soleggiato e molto ventoso. Ammoniti: Meneses, Cisternino, Mariano, Mancarella (O), Mangialardi, Delgado, Teijo, Perrini (M). Espulsi: al 67′ Pizzulli (all. Martina) per proteste. Recupero: 1′ pt, 4′ st.

CLASSIFICA AGGIORNATA