ECCELLENZA/B – Meneses agguanta Doukoure, avanzano Ancora e Nicchiarelli: la classifica marcatori dopo la 4ª

Foto: C. Ancora, in gol col Martina (archivio ©SS)

Quota tre per Ancora, che apre le marcature nel 2-0 del Martina sul Grottaglie e per Nicchiarelli, che con una doppietta trascina il Racale alla vittoria sul campo del Castellaneta. Doppietta anche per Meneses, nel roboante 6-1 della De Cagna Otranto al Ginosa e per Castrì, nel 2-2 tra Manduria e Maglie. In totale sono ventitré le reti della quarta giornata di Eccellenza.

QUATTRO RETI: Doukoure (Grottaglie), Meneses (De Cagna Otranto);

TRE RETI: Ancora (Martina),Nicchiarelli (Racale);

DUE RETI: Sansò (Ugento), Giambuzzi (Matino), Facecchia (Castellaneta), Margagliotti (Matino), Medina (Gallipoli),Loconte (Ginosa),Beltrame (Sava), Castrì (Maglie);

UNA RETE: Reinero (Maglie), D’Amicis (Grottaglie), Cisternino (De Cagna Otranto), Paiano (Deghi), Libertini (Deghi), Fruci (Martina), Casale (Ginosa), Guerra (Ginosa), Chavarria (Deghi), Zotti (Massafra), D’Arcante (Sava), Molfetta (Sava), Tourè (Maglie), Portaccio (Racale), Ola (Ginosa), Tardini (Ugento), Blazevic (Martina), Delgado (Martina), Ardino (Martina), Camporeale (Martina), Fumarola (Grottaglie), Miale (Grottaglie), Pinto (Massafra), Del Vecchio (Massafra), Mangialardi (Martina), Palmisano (Castellaneta), Lopez (Racale), Schirinzi (De Cagna Otranto), Villani (De Cagna Otranto), Marzo (De Cagna Otranto), Cascio (De Cagna Otranto), Rincon (Gallipoli), Danese (Manduria), Zaccaria (Manduria), Di Palma (Ugento), Fabiani (Ugento), Forbes (Massafra).