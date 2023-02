ECCELLENZA/B – La classifica marcatori dopo la 18esima giornata

Fermo per squalifica Munoz, ne approfittano per accorciare le distanze il suo compagno di squadra Espinar e Gonzalez (Matino). Settimo centro per l’ex Primavera Lecce Samuele Oltremarini, ora in forza al Città di Gallipoli.

Classifica marcatori di Eccellenza pugliese girone B aggiornata dopo il 18° turno di campionato.

12 RETI: Munoz (Ugento);

10 RETI: Gonzalez (8 Avetrana, 2 V. Matino), Espinar (Ugento);

9 RETI: Iurato (CD Gallipoli);

8 RETI: Tourè (Otranto), Cavaliere (Manduria), Caruso G. (S. Massafra), Russo N. (Manduria);

7 RETI: Chiatante (CD Gallipoli), Mastronardi (Arboris Belli), Di Cosola (Arboris Belli), Oltremarini (CD Gallipoli), Sanyang (Avetrana);

6 RETI: Richella (Ginosa), Cordary (Ugento), Maroto (Ugento), Delgado (Novoli), Amodio (Arboris Belli);

5 RETI: Trovè (Otranto), Marchionna (4 Ostuni, 1 Avetrana), Caruso N. (S. Massafra), Pignataro (Manduria);

4 RETI: Turco (Gallipoli F.), Vapore (Ginosa), Alemanni (V. Matino), Perchaud (CD Gallipoli), Girardi (S. Massafra), Perez G. (Ugento), Leone (Arboris Belli), Sansò (CD Gallipoli), Romano Ale. (Gallipoli F.);

3 RETI: Nestola (Toma Maglie), Carrino (Novoli), Veron (Ugento), Echarri (Ostuni), Monopoli (Gallipoli F.), Negro Gius. (Toma Maglie), Pirretti (V. Matino), De Maria (Manduria), Galeone (S. Massafra), Azzinnari (V. Matino), Martinez C. (Novoli), Serafino (Ginosa), Salvi (Arboris Belli);

2 RETI: Santomasi (Gallipoli F.), Pasca (Toma Maglie), Calò Mas. (Avetrana), Ruiz (Castellaneta), Gomez Samuel (Gallipoli F.), Perrino (Ostuni), Villani (Otranto), Poleti (Novoli), Cantalice (Arboris Belli), Varietti (1 Avetrana, 1 V. Matino), Nicolazzo (Otranto), Venegas (Ugento), Agostino (Arboris Belli), Marangione (Avetrana);

UNA RETE: Maiolo (Toma Maglie), Cisternino (Otranto), Tamborrino (Avetrana), Facecchia (Ginosa), Cardinale (CD Gallipoli), Scialpi (CD Gallipoli), Palazzo (Novoli), Candido (Toma Maglie), Falconieri (CD Gallipoli), Litti (Ostuni), Negro Mattia (CD Gallipoli), Luciano (Gallipoli F.), Alberto Bastos (V. Matino), Fumarola (Arboris Belli), Verdano (Ginosa), Aquaro (Manduria), Portoghese (Manduria), Regner (Toma Maglie), Miccoli Marco (Ostuni), Albaqui F. (Ostuni), Procida (Manduria), De Blasi (Novoli), Giannotti (Novoli), Carrozza F. (CD Gallipoli), Franco (Novoli), De Luca (Novoli), Mossolini (Novoli), Nazaro (CD Gallipoli), Assalve (Otranto), Marino Dino (Otranto), Capone (Novoli), Festa (Castellaneta), Longo (S. Massafra), Russo Rob. (Castellaneta), Onesto (Manduria), Ciriolo (Toma Maglie), Dentamaro (Ginosa), D’Ettorre (Manduria), Schembri (Ginosa), Sibilla (Avetrana), Pasqualicchio (S. Massafra), Lopez (Toma Maglie), Marino Daniele (Otranto), Gallo (Otranto), Gningue (CD Gallipoli), Cannizzaro (V. Matino), Gallorini (Toma Maglie), De Giorgi Dylan (Toma Maglie), Pino (Manduria), Laguardia (Arboris Belli), Frisco (Otranto), D’Andria (V. Matino), Fabiani (Gallipoli F.), Donvito (Ginosa), Calò Alberto (Gallipoli F.), Saponaro (S. Massafra), Ferramosca (V. Matino), Amatulli (CD Gallipoli), Cassano (Ostuni), Benedetti (Ostuni), Tarantino G. (Manduria), Gramegna (Ginosa), Valenza (Ginosa), Caputo And. (CD Gallipoli), Manca (Gallipoli F.), Frumento (Ostuni), Lollo (Ugento), Carbone (Toma Maglie), Chiochia (Ginosa), Signore (Otranto), Kouame (Manduria), Stella (Gallipoli F.), Leuzzi (Novoli), Napolitano (S. Massafra), Fruci (CD Gallipoli), De Michele (Toma Maglie), Di Giulio (Avetrana), Sprovieri (Toma Maglie), Miccoli Mattia (Toma Maglie), Stifani (Toma Maglie), Faccini (Ostuni), Quarta Chr. (CD Gallipoli), Plevi (Otranto), Gioia (Avetrana).