ECCELLENZA A/B – Il Giudice sportivo della quarta giornata e di Coppa Italia

Il Giudice sportivo delle gare della quarta giornata del campionato di Eccelllenza pugliese.

GIRONE B

CALCIATORI – Due giornate per Gabriele Caruso (Matino); una giornata per Kevin Ondo (Gallipoli), Nicholas Caruso (Manduria), Stefano Cappilli (Deghi), David Pignatale (Ginosa).

ALLENATORI – Squalifica sino al 05.11.2020 per Antonio Pizzulli (Ginosa).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 29.12.2020 per Antonio Paradiso (“Espulso per aver proferito espressioni ingiuriose all’arbitro, dopo il termine della stessa, colpiva con due forti calci la porta dello spogliatoio occupato dalla terna”); inibizione sino al 29.11.2020 per Andrea Musio

(Castellaneta).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 05.11.2020 per Luca Cataldi (Gallipoli).

AMMENDE –

GIRONE A

CALCIATORI – Una giornata per Francesco Sollitto (Vieste), Ruggiero Rizzi e Felice D’Onofrio (Audace Barletta), Antonio Pignataro (Corato), Luca Cantalice (Città di Mola).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Squalifica sino al 05.11.2020 per Christian Carbone (Orta Nova).

DIRIGENTI –

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 29.11.2020 per Nicola Chico (Città di Mola).

AMMENDE –

Gara Orta Nova-Real Siti del 25.10.2020: preso atto del preannuncio di ricorso da parte del Real Siti, il Giudice sportivo ‘congela’ il risultato in attesa di esprimersi.

COPPA ITALIA ECCELLENZA – Gare del 22.10.2020

ALLENATORI – Squalifica sino al 12.11.2020 per Vincenzo Criscuolo (AT San Severo); sino al 05.11.2020 per Luca Rumma (UC Bisceglie).

CALCIATORI – Una gara per Francesco Paolo Ciuffreda (Manfredonia), Luigi Feltre, Domenico Guida (AT San Severo), Facundo Ganci, Alfredo Varsi, Massimo Pollidori (Barletta), Claudenzio Schirinzi e Francesco Plevi (DC Otranto), Carlo Zizzi (ostuni), Damian Ruben Soria (Ugento), Luis A. Diez Ocerin (Martina), Alessandro De Gregorio (Sava).