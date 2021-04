GALLIPOLI – Capitan Manisi: “Cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco”. Silenzio stampa sino a domenica

Tra i mattatori del successo di domenica scorsa ottenuto dal Gallipoli contro il Racale, vi è senza dubbio Diego Manisi, autore del gol del sorpasso giallorosso, e non solo.

Il capitano del Gallo, ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno, ha analizzato il momento, con un occhio anche al futuro: “Non era facile ritrovarsi dopo il lunghissimo stop – racconta il 10 salentino -, ma ci siamo riusciti. Siamo stati bravi anche a non disunirci dopo il momentaneo svantaggio. Abbiamo fatto quadrato, applicando gli schemi che proviamo e riproviamo durante la settimana, trovando il pari già nel corso del primo tempo. Nella ripresa abbiamo cambiato marcia trovando poi secondo e terzo gol. In occasione del gol – prosegue l’ex Virtus Matino -, ho eseguito uno dei movimenti che mister Toma mi chiede abitualmente, per tentare di incunearmi in area di rigore avversaria. Trovato lo spiraglio ho mirato il secondo palo, riuscendo a fare centro.

In chiusura il centrocampista giallorossa, parla anche dell’immediato futuro: “La nostra mentalità, ci impone di scendere in campo sempre con l’obbiettivo di imporci. La società, lo staff tecnico, quello medico e noi calciatori, abbiamo lavorato sodo nel periodo di inattività, con l’intento di farci trovare pronti per la ripresa, ed ora siamo decisi a fare bene fino in fondo, per tenere alto il nome di Gallipoli“.

Intanto, la società della presidentessa Paola Vella, ha optato per il silenzio stampa – concordato con mister Antonio Toma – sino a domenica, quando sarà di scena a Castellaneta.

(foto: Diego Manisi, ©SalentoSport/Coribello)