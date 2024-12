ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 15.12.2024

Eccellenza pugliese girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 12 e 15 dicembre 2024 (Eccellenza) e gare del 15 dicembre 2024 (Promozione).

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ARBORIS BELLI: Daniele Labarile (1)

ATL. ACQUAVIVA: Vittorio Cannone (1)

ATL. RACALE: Salvatore Fitto (1)

BARLETTA: Matteo De Gol (1)

BISCEGLIE: Ammenda di 400 euro; Giuseppe Di Meo (all., fino al 19-01-25); Gioacchino Carullo (2); Francis Di Fulvio (1)

BITONTO: Samuele Demichele (1); Antonio Cannito (1)

BRILLA CAMPI: Carlo Poleti (1); Stefano Iaia (1)

CANOSA: Jesus Jimenez (5)*; Facundo Talin (1); Rocco Mangialardi (1)

CORATO: Federico Frappampina (1)

FOGGIA INCEDIT: Benito Cicerelli (1); Aldo Pissinis (1)

GALATINA: Jose Molina (2)

GALLIPOLI:

GINOSA: Vincenzo Richella (1)

MANDURIA: Francesco Cirillo (dir., fino al 19-02-25); Jason Carrozzo (1); Emanuel Bocchino (1)

MOLFETTA:

N. SPINAZZOLA: Giuseppe Bux (1)

NOVOLI:

POLIMNIA: Michele Anaclerio (all., 1); Simone Zaccaria (1); Gianluca Loseto (1)

S. MASSAFRA: Andrea Marzio (1)

UC BISCEGLIE: Francesco Pelosi (1)

* “Colpiva con una gomitata alla nuca un calciatore avversario che, caduto a terra, perdeva temporaneamente i sensi per poi riprendersi. In seguito al provvedimento di espulsione, si avvicinava al direttore di gara proferendo frasi in lingua straniera a pochi centimetri dal volto dell’arbitro in modo minaccioso. Il calciatore espulso si allontanava dall’arbitro solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra che lo accompagnavano fuori dal recinto di gioco”.

—

PROMOZIONE/B

A. TOMA MAGLIE: MIchele Tecci (1)

ATL. TRICASE: Antonio Turco (1); Cosmin Vatavu (1)

CAROVIGNO:

COPERTINO:

GROTTAGLIE:

LEVERANO:

MESAGNE: Alessandro Marchionna (1)

OTRANTO:

R. PUTIGNANO:

RINASCITA REFUGEES:

RS CRISPIANO:

SAVA: Ammenda di 100 euro; Giovanni Malagnino (2); Francesco Lotito (1)

TAURISANO: Loris Bavone (dir., fino al 19-01-25)

TERRE ACAYA-ROCA: Simone Fasini (dir., fino al 08-01-25); Gabriele Cisternino (1)

TREPUZZI: Mattia Miccoli (1)

V. LOCOROTONDO: Nicholas Caruso (4); Alessio Martulli (3)

V. MATINO:

VEGLIE: