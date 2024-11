ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 03.11.2024

Eccellenza pugliese girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 3 novembre 2024.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ARBORIS BELLI: Ammenda di 200 euro

ATL. ACQUAVIVA:

ATL. RACALE:

BARLETTA: Antonio Dibenedetto (dir., fino al 07-12-24); Pasquale Decandia (all., fino al 07-12-24); Nicola De Santis (all., fino al 21-11-24); Giovanni Draga (1 – Coppa Italia)

BISCEGLIE: Francis Di Fulvio (1)

BITONTO:

BRILLA CAMPI:

CANOSA: Francesco Barrasso (1 – Coppa Italia); Mohammed Saani (1 – Coppa Italia); Leonardo Pignataro (1 – Coppa Italia); Jose M. Solano (1 – Coppa Italia)

CORATO:

FOGGIA INCEDIT: Massimo Cortopasso (dir., fino al 07-12-24); Enrico Lasalandra (2); Leonardo De Palma (1); Davide Cormio (1)

GALATINA: Andrea Sorino (1 – Coppa Italia)

GALLIPOLI: Alex Benvenga (1 – Coppa Italia); Alessandro Scialpi (1 – Coppa Italia)

GINOSA:

MANDURIA: Carlos De La Mata (1); Michele Sernia (1 – Coppa Italia); Domenico Illiano (1 – Coppa Italia)

MOLFETTA:

N. SPINAZZOLA:

NOVOLI: Danilo Giannotti (1)

POLIMNIA: Salvatore Dalesio (dir., fino al 21-11-24); Vincenzo Lanzone (1)

S. MASSAFRA: Paolo Serafino (1)

UC BISCEGLIE: Sebastiano Binetti (1); Angelo Monopoli (all., 1 – Coppa Italia)

Gara Atl. Racale-Ginosa: preannuncio di ricorso del Ginosa, risultato (0-0) sub iudice

—

PROMOZIONE/B

A. TOMA MAGLIE: Manuel Galvez (1); Michele Tecci (1); Gaston A. Ongania (1)

ATL. TRICASE:

CAROVIGNO: Giovanni Lamarina (1); Andrea Perrone (1)

COPERTINO: Lorenzo Franco (all., fino al 07-12-24)

GROTTAGLIE:

LEVERANO: Ammenda di 200 euro

MESAGNE:

OTRANTO:

R. PUTIGNANO:

RINASCITA REFUGEES: Baye Hassane Niang (all., fino al 14-11-24); Simone Quarta (3)

RS CRISPIANO:

SAVA: Francesco Lotito (1)

TAURISANO:

TERRE ACAYA-ROCA: Simone Fasini (dir., fino al 14-11-24); Angelo F. Colagiorgio (all., fino al 14-11-24)

TREPUZZI: Ammenda di 100 euro

V. LOCOROTONDO: Keita Sory (1)

V. MATINO:

VEGLIE: Ammenda di 100 euro; Francesco Faggiano (1)