ECCELLENZA (gare del 13/2 e 16/2), PROMOZIONE/B (gare del 16/2): Il Giudice sportivo

Eccellenza girone unico (gare del 13/2 e 16/2/25), Promozione pugliese girone B (gare del 16/2/25): il Giudice sportivo.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ARBORIS BELLI: Andrea Solidoro (all., fino al 27.02.25 – gare del 13); Homero E. Calderon (2 – gare del 13); Alessandro Angelini (1 – gare del 13); Guillermo Fernandez (1 – gare del 16)

ATL. ACQUAVIVA: Raffaele Barberio (dir., fino al 06.03.25 – gare del 13); Cosimo D. Leonino (all., fino al 27.02.25 – gare del 13); Gabriele Difino (1 – gare del 13)

ATL. RACALE: Juan C. Gutierrez (2 – gare del 13); Fernando Guevara (1 – gare del 13); Mauro S. Bottari (1 – gare del 16)

BARLETTA:

BISCEGLIE: Federico Pizzutelli (4 – gare del 16)

BITONTO: Vito Lacassia (1 – gare del 13)

BRILLA CAMPI:

CANOSA: Murilo Gomes (1 – gare del 13); Francesco Barrasso (1 – gare del 13)

CORATO:

FOGGIA INCEDIT:

GALATINA:

GALLIPOLI:

GINOSA: Mattia A. Lippo (1 – gare del 13); Francesco Giaracuni (2 – gare del 16)

MANDURIA:

MOLFETTA: Martino Traversa (all., fino al 20.03.25 – gare del 13)

N. SPINAZZOLA: Ismael Diomande (1 – gare del 13)

NOVOLI: Ammenda di 100 euro (gare del 16)

POLIMNIA: Alexis Ramos (1 – gare del 16)

S. MASSAFRA: Ammenda di 300 euro (gare del 16)

UC BISCEGLIE: Angelo G. Monopoli (1 – gare del 13); Mohammed Saani (4 – gare del 16); Ruggiero Paolillo (1 – gare del 16)

—

PROMOZIONE/B

A. TOMA MAGLIE:

ATL. TRICASE: Juan M. Cantellanos (1)

CAROVIGNO: Agostino Talò (1)

COPERTINO: Gianluca Caragiuli (all., fino al 27.02.25)

GROTTAGLIE: Giuseppe Tarquinio (mass., fino al 20.04.25)

LEVERANO:

MESAGNE: Alberto Scalera (dir., fino al 27.02.25); Vincenzo Di Serio (all., 1); Marco Politi (1); Alessandro Manta (1)

OTRANTO:

R. PUTIGNANO:

RINASCITA REFUGEES:

RS CRISPIANO: Alfredo Paradisi (all., fino al 20.03.25)

SAVA:

TAURISANO: Gaetano Mele (1)

TERRE ACAYA-ROCA: Francesco Trovè (1)

TREPUZZI: Alessio Feudo (all., fino al 20.03.25)

V. LOCOROTONDO:

V. MATINO: Rolando Giannuzzi (1 – gare del 13)

VEGLIE: