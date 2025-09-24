Eccellenza, Promozione/B: Il Giudice sportivo, gare del 21.09.2025
Decisioni del Giudice sportivo dopo le partite della quinta giornata di Eccellenza pugliese.
CALCIATORI: Due giornate per Morifere Kone (UC Bisceglie).
ALLENATORI: Squalificato Salvatore F. Di Domenico (Spinazzola) sino al 02.10.2025.
—
Decisioni del Giudice sportivo dopo le partite della terza giornata di Promozione pugliese girone B.
Leverano-Carovigno (2-1): preannuncio di ricorso del Carovigno, risultato sub iudice.
Manduria-Bagnolo (0-0): preannuncio di reclamo del Bagnolo, risultato sub iudice.
CALCIATORI: Una giornata di squalifica per Giuseppe Narducci (Ostuni).
ALLENATORI: Squalificato Oscar Greco (Terre di Acaya e Roca) sino al 09.10.2025.
COPPA ITALIA
CALCIATORI: Quattro giornate per Fabio Loliva (Arboris Belli); una giornata per Guglielmo Calò (Corato), Walter Sportelli (Putignano)
ALLENATORI: Una giornata di squalifica per ROberto Trulli (Arboris Belli).