Eccellenza, Promozione/B: Il Giudice sportivo, gare del 21.09.2025

Decisioni del Giudice sportivo dopo le partite della quinta giornata di Eccellenza pugliese.

CALCIATORI: Due giornate per Morifere Kone (UC Bisceglie).

ALLENATORI: Squalificato Salvatore F. Di Domenico (Spinazzola) sino al 02.10.2025.

Decisioni del Giudice sportivo dopo le partite della terza giornata di Promozione pugliese girone B.

Leverano-Carovigno (2-1): preannuncio di ricorso del Carovigno, risultato sub iudice.

Manduria-Bagnolo (0-0): preannuncio di reclamo del Bagnolo, risultato sub iudice.

CALCIATORI: Una giornata di squalifica per Giuseppe Narducci (Ostuni).

ALLENATORI: Squalificato Oscar Greco (Terre di Acaya e Roca) sino al 09.10.2025.

COPPA ITALIA

CALCIATORI: Quattro giornate per Fabio Loliva (Arboris Belli); una giornata per Guglielmo Calò (Corato), Walter Sportelli (Putignano)

ALLENATORI: Una giornata di squalifica per ROberto Trulli (Arboris Belli).

