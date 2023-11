Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 29.10.2023 e i risultati di Coppa Italia Eccellenza

Nel pomeriggio si sono inaugurati il triangolare e il quadrangolare di Coppa Italia Eccellenza.

Nella prima giornata del triangolare, Foggia-Incedit e Molfetta hanno pareggiato per 1-1 (Lopez per gli ospiti, Siclari per i locali); ha riposato l’Unione Calcio che giocherà in casa nella seconda giornata contro il Foggia Incedit il prossimo 16 novembre; il 30, poi, si chiuderà il triangolare con Molfetta-Unione Calcio.

Nel quadrangolare, Arboris Belli-Massafra 0-1 (gol di Girardi al 13′) e Ugento-Manduria 0-0; gare di ritorno del primo turno del quadrangolare fissate per il 16 novembre.

—

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 29 ottobre 2023 in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE: Andrea Bernardo (dir., fino al 02.12.23); Antonio Rainò (dir., fino al 02.12.23); Luigi Bruno (all,, fino al 09.11.23); Matteo Chiri (1); Lucas E. Salvucci (1)

ARBORIS BELLI: Giovanbattista Del Vecchio (dir., fino al 02.12.23)

ATL. RACALE: Facundo Fabiani (1)

BRILLA CAMPI:

GINOSA:

MANDURIA:

MESAGNE:

NOVOLI: Gabriele De Blasi (2); Alessandro Romano (1)

OSTUNI: Alessio Angelini (1)

OTRANTO: Francesco Mariano (1)

S. MASSAFRA: Ammenda di 150 euro

SAN PIETRO VERNOTICO:

UGENTO: Ammenda di 150 euro

V. MATINO: Alex Vetrugno (all., fino al 16.11.23)

Ostuni-Otranto (1-1): il reclamo dell’Otranto si discuterà il prossimo 7 novembre.

Ostuni-Ginosa (2-1): gara sub iudice per il preannuncio di ricorso da parte del Ginosa.

—

PROMOZIONE/B

ATL. TRICASE:

CEDAS AVIO BR: Pasquale Princi (2); Andrea Perrone (6)

CEGLIE:

COPERTINO: Lorenzo Franco (1); Paolo Mazzotta (1)

GALATINA:

GROTTAGLIE:

LEVERANO: Ammenda di 200 euro; Gianmarco Pasculli (1)

P. GALATONE: Matteo Mangia (1)

R. CAROVIGNO:

RINASCITA REFUGEES: Ammenda di 100 euro; Adriano Petrelli (dir., fino al 16.11.23)

TALSANO:

TAURISANO:

V. LOCOROTONDO: Graziano Pascullo (1)

VEGLIE: Juan E. Ceballos (3); Daniele Lillo (1)

Nel recupero della sesta giornata del girone B giocato ieri, Carovigno-Rinascita Refugees 1-1 (Greco e Conde).