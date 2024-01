ECCELLENZA/B – Posticipo, quaterna dell’Arboris Belli sul campo del Brilla: la nuova classifica

Tracollo casalingo del Brilla Campi nel posticipo della 17esima giornata di Eccellenza. Quattro a uno per l’Arboris Belli nella sfida giocata nel pomeriggio allo stadio “Mazzotta” di San Pancrazio Salentino.

Ospiti in vantaggio nei primi minuti con una rete di Campanella. Al riposo è 0-1. Nella ripresa, l’Arboris Belli incrementa il vantaggio al 33′ con Ferrante, al 43′ con Gomes Forbes su rigore e al 45′ con Ganoshi. Per il Brilla, gol della bandiera in pieno recupero firmato da Idrissa Diop.

La nuova classifica, in attesa del recupero tra San Pietro Vernotico e Mesagne, in programma domani (si parte dal 14′ e dal punteggio di 1-0, gol di Senè): Ugento 40 – Manduria 36 (-2) – S. Massafra 32 (-1) – V. MAtino 29 – Atl. Racale 28 – Brilla Campi 27 – Ginosa 25 – Arboris Belli 24 – Novoli 22 – Toma Maglie 19 – Mesagne 16 – S.P. Vernotico 15 – Otranto 12 – Ostuni 5 (-2).