ECCELLENZA/B – Grottaglie-Martina è il match-clou della 4ª giornata: programma e arbitri

Giornata numero 4 in Eccellenza pugliese girone B con le gare che, per via del cambio d’orario, cominceranno tutte alle ore 14.30. Il clou è Grottaglie-Martina, divise da due punti in classifica a vantaggio di Marino e compagni. Per il Matino c’è la trasferta a Sava, che chiude la classifica insieme a Gallipoli (che ha due gare da recuperare), Manduria (una) e Castellaneta.

Il programma con le designazioni arbitrali:

dom. 25/10 h 14.30

AEL Grottaglie-Martina: Ruggiero Doronzo di Barletta (Nero-Palermo)

Castellaneta-Atl. Racale: Nico Valentini di Brindisi (Magnifico-Calabrese)

DC Otranto-Ginosa: Giorgio Caldararo di Lecce (Battista-De Pandis)

Deghi-Gallipoli: Francesco Mallardi di Bari (Spedicato-Sindaco) – a S. Pietro in Lama

Manduria-Toma Maglie: Pietro Dicorato di Barletta (Amatore-Santoro)

Sava-Virtus Matino: Niccolò Salomone di Bari (Lovecchio-Barile)

Ugento-S. Massafra: Federico Paladini di Lecce (Spalierno-De Marzo)

–

CLASSIFICA: Martina e Matino 7 – Grottaglie e Toma Maglie 5 – DC otranto, Ugento, Deghi, Racale 4 – Ginosa 3 – S. Massafra 2 – Gallipoli, Manduria, Castellaneta, Sava 1 (Da recuperare: Gallipoli-Manduria e DC Otranto-Gallipoli, in data da destinarsi).