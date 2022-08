DILETTANTI – Ufficiale, gli organici 2022/23 di Eccellenza e Promozione pugliese

Scaduto il termine delle iscrizioni ai rispettivi campionati, il Cr Puglia della Lnd ha ufficializzato gli organici per i vari campionati 2022/23.

Risultano rinunciatarie quattro società: Atletico Vieste e Sava in Eccellenza, Football Acquaviva e Spartan Legend in Promozione. Dichiarata inattiva (ma la società è rinata con altro direttivo) l’Ars et Labor Grottaglie.

Ammesse in Eccellenza, attraverso le graduatorie di merito: Foggia Incedit (miglior vincente playoff), Novoli (peggior vincente playoff), Avetrana (finalista di Coppa Italia) e Orta Nova (miglior perdente playout, rispetto all’Atletico Racale).

Ammessa, per ulteriore graduatoria di merito, l’Arboris Belli (miglior perdente finale playoff).

Non ammesse, per esaurimento posti disponibili: Atletico Tricase, Bitritto Norba, Atletico Racale, Virtus Mola.

Ammesse in Promozione: Mesagne (prima miglior vincente playoff), Levante Azzurro (seconda miglior vincente playoff), Città di Trani (terza miglior vincente playoff), Virtus Palese (miglior perdente finale playoff), Atletico Martina (seconda miglior perdente finale playoff), Cedas Avio Brindisi (miglior semifinalista playoff), Real San Giovanni (peggior semifinalista playoff).

Non ammesse, per esaurimento posti disponibili: Capo di Leuca, Sporting Apricena, Salve (Galatone).

Eccellenza 2022/23 – Organico (28 squadre): A. Toma Maglie, Arboris Belli, Avetrana, Bisceglie, Borgorosso Molfetta, Canosa, Castelaneta, Città di Gallipoli, Cittè di Otranto, Corato, Foggia Incedit, Gallipoli Football, Ginosa, Manduria, Manfredonia, Novoli, Orta Nova, Ostuni, Polimnia, Real Siti, San Marco, San Severo, S. Massafra, Ugento, Unione Calcio, Us Mola, Vigor Trani, Virtus Matino.

Promozione 2022/23 – Organico (28 squadre): Atl. Acquaviva, Atl. Martina, Atl. Racale, Atl. Tricase, Bitritto Norba, Brilla Campi, C. Ceglie, Cedas Avio Brindisi, Città di Trani, Copertino, Don Uva, FC Capurso, G. Melendugno, Levante Azzurro, Leverano, Mesagne, Nuova Daunia Foggia, Nuova Spinazzola, Real San Giovanni, Rinascita Rutiglianezse, Sport Lucera, Talsano, Taurisano, Veglie, Virtus Locorotondo, Virtus Mola, Virtus Palese, Virtus San Ferdinando.

Infine, con un “provvedimento straordinario”, l’Asd Grottaglie Calcio, in considerazione del bacino d’utenza, della storia calcistica e della cospicua tifoseria della piazza coinvolta, è stata ammessa in sovrannumero nel campionato di Prima Categoria.