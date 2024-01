DILETTANTI – Rigettati i ricorsi di Mesagne (Eccellenza) e Real Carovigno (Promozione)

Il Giudice sportivo ha dichiarato inammissibile il ricordo presentato dall’Asd Mesagne Calcio riguardo la partita di Eccellenza pugliese girone B San Pietro Vernotico-Mesagne del 10 dicembre, sospesa per campo impraticabile al 14′ del primo tempo sul risultato di 1-0. La ricorrente avanzava dubbi sulla regolarità della posizione dei due calciatori del San Pietro, Joel Logbo Koffi e Mor Senè. Il ricorso è stato rigettato perché non è proponibile avverso l’omologazione di una gara ancora non conclusa (si completerà il prossimo 10 gennaio).

In Promozione girone B il Giudice sportivo ha dichiarato il non doversi procedere sul ricorso preannunciato dal Real Carovigno ma poi mai formalizzato nei tempi tecnici stabiliti dal regolamento, in relazione alla partita Carovigno-Talsano 2-3 del 3 dicembre.