Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 20.02.2022

Le decisioni del Giudice sportivo sui campionati dilettantistici pugliesi, gare del 20 febbraio 2022.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Tre giornate a Andrea Stella (Castellaneta); due giornate a Francesco Innangi (Vieste); una giornata a Andrea Cicerello (Ugento), Luca Gubello (Ugento), Savino Vurchio (Real Siti), Giuseppe Aquaro (Sava), Nicolas Martinez (Castellaneta), Cosimo Coccioli (Manduria), Michele Coco (San Marco), Vincenzo De Palma (Ginosa), Paolo P. Augelli (San Marco).

ALLENATORI – Squalifica sino al 03-03-22 per Mimmo Oliva (Gallipoli F.).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 03-03-22 per Giuseppe Ferrino (Virtus Mola).

AMMENDE – 100 euro al Corato.

COPPA ITALIA ECCELLENZA

CALCIATORI – Una giornata per Carlo Vicedomini (Barletta), M.E. Cerutti, Rocco Mangialardi, Sebastiano Brescia, Francisco Delgado (Martina).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 31-10-22 per Pietro Lacarbonara (Martina: “In qualità di Presidente, al momento della premiazione, proferiva frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di gara e degli assistenti; lo stesso proferiva frasi gravemente irriguardose ed ingiuriose nei confronti del Commissario di campo; successivamente inveiva con medesimo atteggiamento innanzi descritto nei confronti delle Istituzioni Federali, proferendo più volte espressioni gravemente offensive e lesive della dignità personale del Presidente del Comitato Regionale, il tutto in presenza degli Organi Federali e di entrambe le squadre;tale condotta continuava sino al rientro negli spogliatoi al termine della cerimonia di premiazione”).

AMMENDE – 1.000 euro al Martina (“Propri sostenitori accendevano 8 fumogeni nel proprio settore lanciandone uno in campo senza conseguenze; al termine del 1º tempo propri sostenitori lanciavano in campo numerose aste di bandiere in plastica dura contro i giocatori avversari, una delle quali colpiva un calciatore avversario senza conseguenze; a fine gara il Presidente della società proferiva pubblicamente frasi ingiuriose nei confronti del Presidente del Comitato Regionale; detta condotta è continuata fino al rientro negli spogliatoi; al rientro negli spogliatoi il gruppo squadra staccava e calpestava un’effige del Molfetta Calcio rompendola”); 400 euro al Barletta (“Propri sostenitori accendevano 23 fumogeni nel proprio settore senza conseguenze (1^ RECIDIVA); durante il 1º tempo il Direttore di gara allontanava una persona non identificata riconducibile alla società; per tutta la durata della gara i raccattapalle predisposti dalla società ritardavano la ripresa del gioco nascondendo i palloni”).

—

PROMOZIONE

CALCIATORI – Due gare a Matteo Napoli (Brilla Campi); una gara a Enrico Lasalandra (Foggia Incedit), Paolo Longo (Vrilla Campi), Giuseppe Intranuovo (Fesca Bari), Manuel Vergori (CD Gallipoli), Giovanni Quarta (Novoli), Giuseppe Palasciano (Rutiglianese), Fabio Colaianni (F. Acquaviva), Alberto Rotunno (V. San Ferdinando), Michlee Montemitro (Sp. Apricena).

ALLENATORI – Squalifica sino al 03-03-22 per Filippo Tafuni (F. Acquaviva).

COPPA ITALIA PROMOZIONE

CALCIATORI – Una gara a Rolando Giannuzzi (Leverano), Michele Palmitessa (N. Spinazzola), Francesco Loconte (N. Spinazzola), Agostino Talò (Avetrana), Lorenzo Granatiero (Foggia Incedit).

—

PRIMA CATEGORIA

Gara Noja-Ideale Bari: preannuncio di ricorso dell’Ideale Bari, risultato sub iudice.

CALCIATORI – Due giornate a Enrico Toma (Soleto); una giornata a Evariste Diwouta (Atl. Pezze), Giuseppe Panizza (Atl. Pezze), Antonio Trigiante (H. Laterza), Giacomo D’Angelo (RS Crispiano), Giuseppe Antonicelli (RS Crispiano), Krenar Musli (Atl. Martina), Vincenzo Giorgio (Castellana), Andrea Tarsilla (Ruffano), Alessio Aloisi (Seclì), Vincenzo Pignataro (Troia), Andrea Cesareo (A. Cagnano), Gianluca Borromeo (Mesagne), Tommaso Urso (S. Vito), Matteo Colonna (Stornarella), Giulio Nunnari (A. Cagnano), Mattia Motti (Cedas Avio BR), Antonello Carrera (H. Laterza), Andrea Cavallo (S. Vito), Mattia Coppola (Seclì), Nico Pedaci (SD Parabita), Sergio Antonelli (V. Molfetta), Pierluigi Coluccia (Soleto), Giorgio Alex Bolognese (Cursi), Luca Piano (Real S. Giovanni), Claudio Russo (San Giorgio), Alessandro Cuppone (Seclì), Simone Di Nunno (Virtus Lecce), Davide Chiriatti (Zollino).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 24-03-22 per Cosimo Di cesare (RS Crispiano), Giuseppe Sanarica (RS Crispiano); sino al 10-03-22 per Domenico Anacondia (CD Trani); sino al 03-03-22 per Ilario Pezzulla (Ruffano).

ALLENATORI – Squalifica sino al 17-03-22 più una giornata a Marco Giusto (Ideale Bari).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 03-03-22 per Giovanni Iannone (A. Cagnano).

AMMENDE – 100 euro al Real San Giovanni; 50 euro alla Virtus Palese.

—

SECONDA CATEGORIA

CALCIATORI – Tre giornate a Alpha Kande (A. San Severo) Giuseppe Moro (Presicce Acquarica); una giornata a Antonio Nacarlo (NT Cellamare), Giuseppe Scarpa (NT Cellamare), Daniele Bruno (Elce), Claudio Mandriota (Esp. Monopoli), Domenico Quaranta (Statte), Gianluca Lacitignola (Esp. Monopoli), Mattia Meledi (Melpignano), Luigi Lazzari (Alessano), Vito Laferrara (Ascoli S.), Alfonso Conte (Elce), Andrea Marra (G. Aradeo), Tommaso Spicoli (Real Mottola), Alessandro Urbano (Sp. Torre a Mare), Fabio Scorrano (Alessano), Luca Zanni (Castelluccio), Giuseppe Losito (F. Molfetta), Matteo Mele (Melpignano), Cosimo Iacovino (Spartan Boys), Andrea De Pascali (Vernole).

ALLENATORI – Squalifica sino al 07-03-22 per Adriano Papadia (Melpignano).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 07-03-22 per Stefano Ieffa (Elce), Salvatore A. Licchelli (Presicce Acquarica), Luigi Cardinale (G. Aradeo). Squalifica sino al 07-03-22 per Domenico Mazzotta (ass. arbitro, Presicce Acquarica).

AMMENDE – 100 euro alla Fulgor Molfetta; 50 euro alla Football Altamura.