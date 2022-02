Eccellenza Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 13.02.2022

Le decisioni del Giudice sportivo dopo le partite del 13 febbraio scorso nei campionati dilettantistici regionali.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Due giornate per Francesco Mariano (DC Otranto), Riccardo Di Palma (Ugento); una giornata per Matteo Sementino (Vieste), Jacopo Mancarella (DC Otranto), Diego G. Garcia (CD Mola), Pierangelo Carlucci (S. Massafra), Vito Lavopa (Barletta), Sebastiano Amoruso (V. Mola), Luca Cantalice (CD Mola).

ALLENATORI – Squalifica sino al 03-03-22 per Orazio Mitri (Racale); sino al 24-02-22 per Francesco Sollitto (Vieste).

AMMENDE – 200 euro al Ginosa (“A fine gara soggetto non identificato riconducibile alla società colpiva per cinque volte con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale proferendo frase irriguardosa”).

—

PROMOZIONE

CALCIATORI – Quattro giornate per Giovanni Galiano (Locorotondo, “A fine gara si avvicinava ad un calciatore avversario strattonandolo e colpendolo con un pugno al volto che ne causava la caduta”); tre giornate a Donato Lenoci (Atl. Acquaviva, “A gioco fermo colpiva con un pugno un avversario”); due giornate a Manuel Ferraro (Capo di Leuca, Giovanni Voges (Veglie), Andrea Nuzzaci (Melendugno); una giornata a Fedele Cardinale (PS Legend, gara del 10 febbraio), Giovanni Palmisano (Arboris Belli), Angelo Ferro (Bitritto Norba), Salvatore Leanza (Galatina), Matteo Elia (Leverano), Giacinto Gigante (Taurisano), Youssef Toumi (Avetrana), Nicolò Podo (Brilla Campi), Edoardo Minerba (Galatina), Umberto Arnisi (Taurisano), Domingo Angelini (Locorotondo), Andrea Ciurlia (Taurisano), Claudio Zaminga (Galatina), Francesco Loconte (Spinazzola), Davide Simone (Apricena), Samuele Vergari (Melendugno), Vito M. Gernone (Rutiglianese), Giorgio Di Seclì (Taurisano).

ALLENATORI – Squalifica sino al 03-03-22 per Vito Passarelli (PS Legend); sino al 24-02-22 per Marco Cannalire (Melendugno).

—

PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI – Una gara per Giuseppe Daluiso (CD Trani), Francesco Martella (Latiano), Amedeo Moffa (Troia), Desantil Dobrozi (H. Laterza), Cosimo Zollino (Latiano), Davide Tommasi (V. Bisceglie), Maurizio Pentassuglia (Atl. Martina), Andrea Pertosa (Atl. Pezze), Abdelwahed Ghazi (Monteroni), Roberto Vernice (Levante Azz.), Manolo Morelli (Mesagne), Domenico Ronzino (Trinitapoli), Stefano Kadim (Zollino), Pasquale Ranieri (Peschici), Daniele De Fazio (DB Manduria), Francesco Minelli (Latiano), Fabio Di Santantonio (Mesagne), Davide Mastropasqua (Zapponeta), Mattia Rotondo (Troia). Squalifica sino al 03-03-22 per Sante Amati (Atl. Pezze).

ALLENATORI – Squalifica sino al 24-02-22 per Daniele Manca (Monteroni).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 14-04-22 per Domenico Grieco (Atl. Pezze); sino al 17-03-22 per Urbano Ciccarelli (Troia); sino al 03-03-22 per Maurizio Maggiore (Ceglie).

AMMENDE – 50 euro all’Ideale Bari.

—

SECONDA CATEGORIA

Gara Presicce Acquarica-CD Poggiardo: “Esaminati gli atti ufficiali; rilevato:

che al 45º minuto del secondo tempo il direttore di gara a seguito della notifica dell’espulsione al calciatore Baglivo Maurizio del Presicce Acquarica, veniva strattonato e spinto con forza e contestualmente minacciato dal suddetto calciatore il quale continuava a proferire frasi gravemente irriguardose;

che il direttore di gara ritenendo non fosse più garantita la sua incolumità al minuto 45º del secondo tempo, sospendeva definitivamente la partita;

che il direttore di gara mentre rientrava negli spogliatoi veniva colpito con un calcio alla gamba da una persona riconducibile alla società Presicce Acquarica, senza ulteriori conseguenze;

tanto rilevato, questo Giudice Sportivo delibera di comminare alla società ASD Presicce Acquarica la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società USD Città di Poggiardo;

di squalificare per 6 gare il calciatore Baglivo Maurizio (Presicce Acquarica);

di comminare la sanzione dell’ammenda di € 300,00 alla società Presicce Acquarica”.

CALCIATORI – Sei giornate a Maurizio Baglivo (Presicce Acquarica); due gare a Cosimo Ciraci (A. Fragagnano), Francesco Ragone (F. Altamura); una gara a Guido Margarito (Alessano), Davide Caputo (F. Altamura), Simone Conte (G. Aradeo), Francesco Saranelli (Presicce Acquarica), Raffaele Ianzano (Sammarco), Ortanio Axhenti (Arc. Triggiano), Francesco Ragone (F. Altamura), Michele Marchionna (NT Cellamare), Diego Motti (Real Carovigno), Mattia Pacifico (Statte), Michele D’Emilio (Elce), Giacomo Comes (Esp. Monopoli), Giuseppe Scarpa (NT Cellamare), Nicola Pio Potenza (Sammarco), Gianluca Lomagistro (Spartan Boys), Danilo De Giglio (W. S. Spirito), Antonio Lamatrice (Elce), Antonello Bottalico (NT Cellamare), Buba Jabagn (R. Refugees), Luciano Spedicati (SP Vernotico), Riccardo Murrone (Vernole).

ALLENATORI – Squalifica sino al 20-03-22 per Michele Mele (CD Palo).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 20-03-22 per Cosimo Galluzzo (Euro Sport Academy), Nicola Tafuni (F. Altamura), Carlo Tafuni (F. Altamura).

AMMENDE – 300 euro al Presicce Acquarica.