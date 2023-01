ECCELLENZA – Coppa Italia: Manduria al tappeto, il Manfredonia a un passo dal trofeo

Netta affermazione del Manfredonia nella gara d’andata della finale di Coppa Italia Eccellenza Puglia. La formazione di Pasquale De Candia ha dominato in lungo e in largo sul Manduria, andando a segno tre volte e colpendo anche tre pali (Bevilacqua, Giambuzzi, Morra), oltre a sprecare 3-4 buone palle gol. Per il Manduria, due sole occasioni con Calò e D’Ettorre, ma, in generale, è stata una gara da dimenticare. Tra due settimane, la sfida di ritorno al “Dimitri”.

Marcatori: Montrone al 16′, Morra al 33′, Giambuzzi al 70′ su rigore concesso per atterramento in area di Calò su Lopez.

IL TABELLINO

Apricena (Fg), “Madrepietra Stadium

domenica 15 gennaio 2023, ore 14.30

Coppa Italia Eccellenza Puglia 2022/23, finale andata

MANFREDONIA-MANDURIA 3-0

RETI: 16′ Montrone, 33′ Morra, 70′ Giambuzzi rig.

MANFREDONIA: Chironi, Conticchio, Lobosco, Biason, Montrone, Giambuzzi, Bevilacqua (81′ Achik), Salvatore, Morra, Makota, Turitto (75′ Quitadamo). A disp. Bellavista, Dinielli, Fornaro, Lauriola, Attah, D’Angelo, Lopez. All. De Candia.

MANDURIA: Leone, Aquaro, Pino, Dorini (37′ Dorini, 46′ Fai), Calò, Monopoli (76′ Tarantino), D’Arcante, D’Ettorre, Kouame, De Maria, Pignataro. A disp. My, Tarantino, Russo, Cavaliere, Massimo, Pasculli, Perdicchia. All. Branà.

ARBITRO: Sarcina di Barletta (Dell’aquila e Gorgoglione di Barletta).

NOTE: ammoniti Montrone.