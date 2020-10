ECCELLENZA – Ci sono anche Virtus Matino-Ugento e Deghi-De Cagna Otranto nel programma di Coppa Italia: gli arbitri

Per lunghi anni è stato uno dei leader indiscussi del panorama calcistico salentino, capitano dal grande carisma, centrocampista dalle ottime qualità e dall’intelligenza calcistica superiore, ma soprattutto calciatore gentiluomo, in grado di lasciare ricordi positivi in qualsiasi piazza abbia avuto l’onore di accoglierlo. Tutto questo è Francesco Pellegrino, che da ormai due stagioni, per motivi…