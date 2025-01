ECCELLENZA – Il Barletta alza la Coppa Italia, Galatina travolto nella finale bis. L’albo d’oro aggiornato

Il Barletta, dominatore in campionato, vince anche la Coppa Italia Eccellenza. Al “Puttilli”, nel match di ritorno, i biancorossi hanno travolto il Galatina per 4-0, consolidando la vittoria esterna per 1-0 conseguita all’andata.

I gol sono stati realizzati da Scaringella al 16′. Giambuzzi al 45′, Lavopa al 52′ e Lobosco al 75′.

Il Barletta succede al Manduria, vincitore nella scorsa edizione, ed è al secondo trionfo dopo quello del 2021-22. La squadra di Pasquale De Candia, ora, sarà impegnata nel tabellone nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Il primo turno sarà il triangolare eliminatorio con le squadre vincenti della Coppa Italia Campania (una tra Nola e Santa Maria Cilento) e Basilicata (San Cataldo).

—

ALBO D’ORO COPPA ITALIA ECCELLENZA PUGLIA

1991-92: Noci; 1992-93: Campi Salentina; 1993-94: San Severo; 1994-95: Trepuzzi; 1995-96: Noicattaro; 1996-97: Noicattaro; 1997-98: Squinzano; 1998-99: Taurisano; 1999-00: Castellaneta; 2000-01: Castellaneta; 2001-02: San Paolo Bari; 2002-03: Francavilla; 2003-04: San Paolo Bari; 2004-05: Real Altamura; 2005-06: Lucera; 2006-07: Francavilla; 2007-08: Francavilla; 2008-09: Casarano; 2009-10: Nardò; 2010-11: Monopoli; 2011-12: Bisceglie; 2012-13: Cerignola; 2013-14: Casarano; 2014-15: Virtus Francavilla Calcio; 2015-16: Gravina; 2016-17: Altamura; 2017-18: Vigor Trani; 2018-19: Casarano; 2019-20: Corato; 2020-21: NON TERMINATA (Causa Covid); 2021-22: Barletta; 2022-23: Manfredonia; 2023-24: Manduria; 2024-25: Barletta.