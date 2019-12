CALCIO A 5 – “Quelli del Calcetto” di Taviano: risultati (parziali) dell’8ª giornata, classifica e prossimo turno

Continua sui campo del Centro Sportivo Parrocchiale di Taviano il campionato di calcio a 5 “Quelli del Calcetto”, organizzato da Asd Promozione Sport e Csen.

Questi i risultati dell’ottava giornata:

Autocarrozzeria Salentina Car-Atletico Passa la Palla 7-3

Nocco S. 5, Francioso M., Carruba L. – De Pascalis G. 2, Gravili R.

Outlet Motostore-AC Picchia 1-7

Serra M. – Interlandi D. 4, Coletta D. 3

T&T Caffetteria-Dinamo Kieviche 4-1

De Lorenzis R. 2, Serracca D., Parlati C. – Spiri S.

Acquistaboxdoccia.it-Immobiliare De Nuzzo 6-7

Santantonio D. 3, Del Cuore M., Corvaglia A., Mij G. – Rizzello E. 4, Casarano V. 3

Tabaccheria Iula-Meneleo Parrucchieri 2-1

De Pascalis A., Tunno A. – Barone S.

Tipografia Tricarico-L’Ulivo 7-1

Kappllani B. 5 – Vantaggiato A. 2 – Lupo N.

Dinamo Kieviche-L’Ulivo nd

Immobiliare De nuzzo-Meneleo Parrucchieri nd

Tipografia Tricarico -AC Picchia nd

Classifica: T&T Caffetteria 18 – AC Picchia*, Acquistaboxdoccia.it e Meneleo Parrucchieri* 15 – Tabaccheria Iula 14 – L’Ulivo* 12 – Autocarrozzeria Salentina Car e Dinamo Kieviche*11 – Tipografia Tricarico* 10 – Immobiliare De Nuzzo* 6 – Outlet Motostore 4 – Atletico Passa la Palla 0.

* UNA PARTITA IN MENO

Prossimo turno e recuperi: 16/12 T&T Caffetteria-Atletico Passa la Palla, Immobiliare De Nuzzo-AC Picchia, Outlet Motostore-Tip. Tricarico; 17/12 Dinamo Kieviche-L’Ulivo, Immobiliare De Nuzzo-Meneleo Parrucchieri; 19/12 Autocarrozzeria Salentina Car-L’Ulivo, Tabaccheria Iula-Acquistaboxdoccia.it, Dinamo Kieviche-Meneleo Parrucchieri; 23/12 Tipografia Tricarico-AC Picchia.

Classifica marcatori (prime posizioni): 18 reti Giorgio Schito (Acquistaboxdoccia.it); 14 reti Berhan Kapllani (Tipografia Tricarico); 13 reti Simone Nocco (Aut. Salentina Car), Davide Coletta e Danilo Interlandi (AC Picchia); 11 reti Andrea Vantaggiato (Tip. Tricarico); 7 reti Alessio Tunno (Tab. Iula).