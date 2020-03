CALCIO A 5 – Prima la 17ª giornata, poi lo stop: si ferma per l’allerta Coronavirus anche il torneo di Taviano

Trasferta romana in bianco per l’Ascus Lecce (calcio a 5 non vedenti assoluti) di mister Antonio Potenza. Finisce 0-0 il match giocato sabato sul campo dell’Asd Roma 2000, un pari a reti bianche maturato al termine di una gara senza occasioni da gol e senza particolari emozioni. Brave le difese di entrambe le squadre, quindi,…