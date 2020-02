CALCIO A 5 – Non vedenti: difese perfette, l’Ascus Lecce torna da Roma con un punto in più

Finisce zero a zero il confronto tra i salentini di mister Antonio Potenza e l'Asd Roma 2000 in una gara con poche occasioni da gol e poche emozioni. Il 14 marzo recupero di campionato contro i campioni in carica del Crema