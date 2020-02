LA LETTERA – Luca Mele: “Mai pensato di arrendermi alla malattia. Grazie a tutti, siete la mia forza”

Una malattia dura da affrontare, combattuta però con grande voglia di vivere è tanta tenacia, qualità umane che hanno sempre fatto parte della sua vita. Luca Mele, 47enne di Gallipoli, è alle ormai da anni contro la Sla, malattia che tutti conosciamo. Un mostro duro da affrontare, ma che non li hai tolto la grande voglia di lottare, grazie anche al sostegno della sua splendida famiglia, di amici e più in generale di tutto il territorio, dimostratosi sempre molto vicino e sensibile alla sua causa.

“In questi anni di lotta contro la malattia non ho mai pensato di arrendermi. Questo grazie al sostegno della mia splendida famiglia, di mia moglie ,dei miei splendidi figli ma anche dei molti amici che mi sono stati vicini. Non è affatto semplice, soprattutto per un uomo come me, che non è mai riuscito a fare a meno dello sport, soprattutto del calcio. In queste poche righe, voglio ringraziare tutte quelle persone che si sono spese e continuano a spendersi per la mia causa, il Sindaco Stefano Minerva, i miei grandi amici Fabrizio Miccoli e Roberto D’Aversa, i miei grandi compagni di mille battaglie dell’ASD Melissano, ma anche il presidente e grande amico Salvatore De Lorenzis (giù in foto, ndr), che ha dimostrato un cuore immenso e un’immensa sensibilità nei miei confronti, dandomi un grande aiuto, per la realizzazione di quello che ad oggi per me sarebbe un sogno, vale a dire l’acquisto di alcune attrezzature che mi consentirebbero di vivere con maggiore tranquillità la mia vita quotidiana. Un grazie anche a tutte quelle persone ed amici che continuano a dimostrarmi grande affetto e vicinanza e a tutta la stampa che ha cercato di sostenere la mia causa. Siete tutti la mia forza, la mia voglia a non mollare MAI”.

LUCA MELE