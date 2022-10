EVENTI – A Lecce, “Conversazioni sul futuro” con Riccardo Cucchi e le calciatrici afghane scappate dal regime di Kabul

Da oggi, 14 ottobre, sino a domenica 16, a Lecce, “Conversazioni sul futuro”, festival organizzato dall’associazione “Diffondiamo idee di valore”, col coordinamento di Gabriella Morelli, in collaborazione con gli enti locali, università, Ordine dei Giornalisti di Puglia e altri.

Nel ricchissimo programma della tre giorni ci sono anche gli interventi delle tre calciatrici afghane fuggite nel 2021 dal regime dei talebani di Kabul, insieme al loro allenatore, accolte in Italia e ospitate a Coverciano nel centro federale fiorentino. Da circa un anno, le ragazze stanno affrontando il percorso d‘inserimento sociale e si allenano con squadre italiane. Le calciatrici esuli visiteranno, stamani, il Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri” di Lecce, mentre, alle ore 21, presso il Convitto Palmieri, parteciperanno alla presentazione del libro “Qatar 2022: i mondiali dello sfruttamento”, scritto dal portavoce italiano di Amnesty International, Riccardo Noury, con la presenza e l’intervento dello storico giornalista di “Tutto il Calcio, Minuto per Minuto”, Riccardo Cucchi. Invitati anche l’attivista Maryam Al-Khawaja (in collegamento da remoto) e il giornalista Annibale Gagliani.

Per info sul programma: conversazionisulfuturo.it.