CNU 2024 – Unisalento, nel calcio arriva il 4° Scudetto di fila: tutte le medaglie conquistate in Molise

Si è chiusa con una medaglia d’oro, tre d’argento e una di bronzo la spedizione 2024 del Cus Lecce ai Campionati Nazionali Universitari, quest’anno svoltisi in Molise.

La riconferma dell’oro arriva dalla formazione di calcio a undici, laureatasi, nuovamente, campione d’Italia a livello universitario come già successo nel 2019, nel 2022 e nel 2023. La rappresentativa universitaria salentina ha riconfermato lo Scudetto battendo per 1-0 il Cus Palermo, per 4-0 il Cus Cassino, per 3-2 il Cus Cagliari e, in finale, prevalendo ai calci di rigore sul Cus Parma dopo una partita tiratissima.

Risultato di prestigio per Michela Rizzo, che, nel karate (kata), ha chiuso al secondo posto assoluto, portandosi a casa la medaglia d’argento. Al quinto posto, l’altra rappresentante del Cus Lecce, Daniela Epifani. Argento anche per Pasquale Salinaro nel tiro a volo specialità fossa olimpica a un soffio dalla medaglia d’oro conquistata dal rappresentante dell’UniPadova. Piazza d’onore anche per Salvatore Nicolò Capogrosso nel taekwondo cat. -80 kg.

Ottimo bronzo, per finire, di Chiara Lezzi nel taekwondo -49 kg. Risultati degni di nota anche per Iacopo Tarlo, eliminato ai quarti di finale nel tennis maschile, e per la squadra di basket maschile che ha sconfitto il forte Cus Genova, medaglia di bronzo nella scorsa edizione.