VELA – Weekend perfetto a Porto Cesareo nella due giorni di regate organizzata dal CN L’Approdo

La Regata Zonale Classe Ilca (International Laser Class Association) è andata in archivio dopo un week end caratterizzato dalla spettacolarità di un evento sportivo organizzato egregiamente dal Circolo Nautico L’Approdo. Circa 80 imbarcazioni si sono sfidate nelle acque di Porto Cesareo, in occasione della quarta tappa del campionato zonale valida per la selezione al campionato giovanile assoluto e valevole per la Coppa dei Campioni.

La regata svoltasi tra sabato e domenica scorsa presso L’Approdo del presidente Giuseppe De Rinaldis, ha visto trionfare nei tre gruppi differenti Lorenzo Piergiorgio Ripa del Circolo Nautico La Lampara, Gabriele Porcelli e Alberto Divella, entrambi facenti parte del Circolo Vela Bari. La manifestazione patrocinata dal Comune di Porto Cesareo è stata indetta dalla Federazione italiana vela. Sul secondo gradino del podio sono saliti Pietro Colazzo de La Lampara, Gabriele Amodio del Circolo Vela Bari e Pierfrancesco Calogiuri de La Lampara. Terzi posti per Martina Volpicella, Pietro Paolo Semeraro e Fabrizio Pisanelli.