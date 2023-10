VOLLEY A3/m – Casarano a testa alta ma vince Macerata

Cade la Leo Shoes Casarano. La seconda giornata del campionato di serie A3 ha visto la formazione della Banca Macerata espugnare il PalaCesari di Cutrofiano con il massimo scarto nel punteggio e, grazie a questo blitz esterno, portarsi a punteggio pieno sulla vetta della classifica.

Nonostante la sconfitta, la squadra di mister Licchelli ha dimostrato una maggiore maturità e attenzione rispetto all’ultima gara, facendo notare importanti passi in avanti che lasciano ben sperare per il futuro sebbene, ad oggi, la classifica vede i rossoazzurri nelle retrovie con zero punti all’attivo.

Il sestetto scelto in partenza dall’allenatore della Leo Shoes è composto da Capitan Peluso e Pepe al centro, Lugli, Topuzliev e Baldari pronti a mettere giù palloni pesanti, Martinelli come palleggiatore e Carta a dirigere la fase di ricezione ed difesa.

Il set di apertura rimane equilibrato fino alla fine anche se a prendere il comando delle operazioni all’inizio sono i padroni di casa bravi a mantenere un discreto vantaggio per gran parte del parziale che viene però conquistato al fotofinish da un Macerata che, nelle fasi calde, fa valere tutta la sua esperienza e le rilevanti doti fisiche (25-27) a discapito di una formazione di casa che, nel momento cruciale, si disunisce e perde la bussola.

Nel secondo set la squadra ospite, dopo una fase iniziale di parità, ha la meglio grazie agli attacchi vincenti di Casaro e al servizio sempre pungente di Lazzaretto e Zornetta vere spine nel fianco dei ricettori rossoazzurri. Non bastano le giocate di Topuzliev e compagni per recuperare il set che si conclude con il risultato di 17-25 a favore degli ospiti.

Nel terzo e ultimo set la compagine rossazzurra ha un’importante reazione di orgoglio: Lugli e Baldari suonano la carica e la Leo Shoes mette in difficoltà la formazione marchigiana costretta spesso a rimontare gli allunghi dei padroni di casa. I ragazzi di Mister Licchelli si trovano ad un passo dal riaprire la contesa, ma i due set-ball conquistati sono puntualmente annullati dagli avversari che, nel rush finale, mettono la freccia e operano il sorpasso che gli permette di portare a casa anche il terzo e ultimo parziale con il punteggio di 25-27.

Questa sconfitta ha fatto capire ai ragazzi di mister Fabrizio Licchelli che il lavoro da fare è ancora tanto, ma nonostante ciò si è già visto come la squadra stia pian piano acquisendo fiducia, prendendo sempre più consapevolezza delle proprie qualità.

E’ subito il momento di mettere in archivio questo ko e di pensare al prossimo impegno che sarà il 29 ottobre, fuori casa, contro i campani del Marcianise.

(US Leo Shoes Casarano)

—

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-VOLLEY BANCA MACERATA 0-3

(24-26, 17-25, 25-27)

LEO SHOES CASARANO: Martinelli, Peluso 4, Miraglia, Ciardo, Lugli 15, Carta, Topuzliev 10, Pepe 5, Tommasi, Baldari 11. NE: Quarta, Licitra, De Micheli. Allenatore: Lichelli.

VOLLEY BANCA MACERATA: Marsili 2, Orazi 5, Pahor, Fall 8, Penna, Casaro 16, Sanfilippo 3, Scrollavezza, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 13, Lazzaretto 8. NE: Ravellino. Allenatore: Castellano.

ARBITRI: Gaetano e Scarfò.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 2): Fano-Napoli 3-2, Palmi-Aurispa 1-3, Lagonegro-San Giustino 3-0, Casarano-Macerata 0-3, Just Bari-Sabaudia 2-3, Sorrento-Modica 3-2.

CLASSIFICA: Macerata, Lagonegro 6 – Fano 5 – Sorrento, Napoli 4 – San Giustino, Plus Sabaudia, Aurispa 3 – Modica, Just Bari 1 – Palmi, Marcianise, Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (29.10.23): Macerata-Napoli, Aurispa-Lagonegro, Just Bari-Fano, Modica-San Giustino, Marcianise-Casarano, Sabaudia-Palmi.