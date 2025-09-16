VOLLEY – Sport e solidarietà: collaborazione tra “Amici di Luigi Baldari” e la SBV Galatina

Nasce una collaborazione tra l’Associazione “Amici di Luigi Baldari” e la Salento Best Volley Olimpia Galatina per il campionato regionale di Serie D.



L’iniziativa unisce sport e solidarietà, rafforzando il legame con la figura del compianto tecnico galatinese Luigi Baldari. Dai Memorial organizzati subito dopo la sua scomparsa, con grande partecipazione di ex atleti e tifosi, si è passati a un progetto stabile. L’Associazione, di estrazione sportiva e composta in gran parte da ex pallavolisti, è ora una realtà no profit. Già attiva nella raccolta fondi, sostiene l’AIL per sensibilizzare e finanziare la ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi. Il connubio con la S.B.V. Galatina rappresenta il veicolo ideale per diffondere questo impegno sociale attraverso lo sport.

Valori come agonismo, appartenenza e altruismo diventano così parte integrante del progetto. Il partenariato ha attirato nuovi sponsor e operatori commerciali, offrendo un sostegno concreto al club.

Rispetto alla scorsa stagione, la società dispone ora di risorse economiche più adeguate. Il direttore sportivo Davide Guarini ha completato il roster con un lavoro meticoloso. La squadra, guidata da mister Rino Martina e dal vice Andrea Beccarisi, è motivata a puntare alla promozione. Tuttavia, la concorrenza nel girone resta di alto livello e il salto di categoria non sarà semplice. Determinante sarà l’apporto del pubblico bluceleste, sempre caloroso. Il tifo dei sostenitori può diventare il vero “uomo in più” del team. Unire memoria, sport e solidarietà è il modo migliore per onorare Baldari, ex pallavolista e allenatore galatinese, scomparso nell’aprile 2024, dopo aver indossato, tra le altre, le casacche di Taviano e Cutrofiano in Serie A dopo essersi formato come atleta e tecnico proprio nella SBV Galatina.