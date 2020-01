VOLLEY – Sfilata di fuoriclasse a Ugento: il Casarano affronta in amichevole i campioni del Modena

Appuntamento da non perdere, per gli appassionati di volley, quello di mercoledì prossimo, 8 gennaio. A Ugento, sul parquet del palasport “Tiziano Manni”, la Leo Shoes Casarano avrà l’onore di ospitare i campioni del Modena Volley per un test match che sarà soprattutto una festa di sport e una grande occasione per i tifosi salentini di vedere di persona tanti fuoriclasse della pallavolo, diretti, in panchina, da altri due fuoriclasse come Andrea Giani e Luca Cantagalli, due che fecero parte di quella “Generazione di fenomeni” con Julio Velasco come condottiero.

“Siamo orgogliosi – si legge in una nota del Casarano Volley – di poter presentare una manifestazione alla quale prenderanno parte tanti atleti di caratura internazionale. Leo Schoes Modena e Leo Shoes Casarano avranno modo di divertirsi e far divertire tutti coloro che vorranno condividere con loro questo evento imperdibile. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione comunale di Ugento, subito disponibile nel fornire uno spazio adeguato ad un evento così importante per tutti gli amanti dello sport”.

L’appuntamento per vedere all’opera Ivan Zaytsev e compagni è fissato alle ore 19.