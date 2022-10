VOLLEY – SERIE B/m, B1/f: risultati del 23.10.2022, classifiche, prossimi turni

Turno positivo per le salentine di Serie B maschile: vincono Leverano, Galatone, Taviano e Galatina. Bene anche il Grottaglie, ko Mesagne.

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 3): Leverano-P. Matese 3-0, Mesagne-Joivolley 0-3, Casoria-Galatone 0-3, Taviano-Pozzuoli 3-2, Athena NA-Pomigliano 3-1, SBV Galatina-Meta Torre Ann. 3-0, Grottaglie-Marigliano 3-0.

CLASSIFICA: Grottaglie, Joivolley, Leverano 9 – Galatone, SBV Galatina, Athena NA, Pozzuoli 6 – Taviano 5 – Pomigliano 3 – Casoria 2 – Marigliano, Pol. Matese 1 – Meta Torre Ann., Mesagne 0.

PROSSIMO TURNO (29-30 ott.): P. Matese-Casoria, Leverano-Taviano, Pozzuoli-Athena NA, Galatone-Grottaglie, Pomigliano-SBV Galatina, Marigliano-Joivolley Gioia DC, Meta Torre Annunziata-Mesagne.

—

BCC LEVERANO-POL. MATESE 3-0

(25-11, 25-19, 25-16)

BCC LEVERANO: Olimpio ne, Marzo 17, Laterza 3, D’Elia ne, De Pandis (libero), Varratta 0, De Marco 0, Scrimieri 13, Orefice 16, Vannicola ne, Pagano 0, Miraglia 4, Galasso 5. Allenatore: Zecca

POLISPORTIVA MATESE: Conte 8, Citro 4, Piumi 0, De Santis (libero), Mugnolo 4, Minichello 0, Guardabascio ne, Dello Buono 4, Orsini 0, Miselli ne, Occhibove 0, Massaro ne, Caso 8, Boiano ne, De Martino ne. Allenatore: Scappaticcio

Arbitri: Giuseppe Cinquepalmi e Raffaele Mansi

Errori in battuta: Leverano 12, Polisportiva Matese: 11; Ace: Leverano 3, Polisportiva Matese: 2; Muri vincenti: Leverano 8, Polisportiva Matese 4

(Ufficio Stampa Volley Leverano) – La BCC Volley Leverano cala il tris battendo con un netto 3-0 la Polisportiva Matese dell’ex Manuel Conte. Troppo netto il divario tecnico tra le due formazioni e partita sostanzialmente mai in discussione. Partenza sprint del sestetto di coach Andrea Zecca già nel primo game con un parziale di 5-0 che costringe subito coach Scappaticcio a chiamare time out. Laterza distribuisce sapientemente gli attacchi della propria squadra, chiamando ora in causa capitan Orefice, ora un inossidabile Scrimieri e uno straripante Luca Marzo, autore di un’altra prestazione monstre. Miraglia dà il suo solito contributo a muro, un fondamentale che trascina i salentini avanti sull’11-4. L’opposto Mugnolo non trova spazi per attacchi vincenti, venendo fermato dapprima da Miraglia, poi anche da Galasso e Marzo. Il coach campano prova a cambiare le carte in tavola sostituendo la diagonale titolare composta da Piumi e Mugnolo e facendo entrare Minichello e Orsini, ma la situazione non migliora, mentre coach Zecca fa entrare il giovane De Marco per Galasso. L’attacco out di Dello Buono sancisce il punto del 25-11 con cui Leverano si porta avanti nel conto dei set. Senza grande storia anche il game successivo, con Orefice e compagni sempre in grande controllo. L’ex Conte ed il centrale Caso provano a tenere in partita la propria squadra, ma i loro tentativi alla lunga si infrangono contro un muro sontuoso di Marzo su Mugnolo per il 21-15, preludio al punto finale messo a terra da Miraglia. Inizio più equilibrato nel terzo parziale, con Scrimieri che attacca con prepotenza una ricezione lunga degli ospiti per il 7-5. La pipe di Marzo segna un nuovo allungo sul 15-9, un divario importante che permette a coach Zecca di ruotare gli uomini a disposizione con l’ingresso di Pagano al posto di Marzo e l’esordio assoluto in serie B per il libero Varratta. Il match non vive di particolari sussulti, capitan Orefice si dimostra implacabile quando viene chiamato in causa, mentre è Scrimieri a chiudere i conti con un preciso primo tempo che vale il 25-16 e altri tre punti preziosissimi in classifica.

—

VOLLEY CASORIA-ALLIANZ COLAZZO GALATONE 0-3

(19-25, 22-25, 15-25)

CASORIA: Avino 9, Marrone 3, Barone 5, Flaminio 3, Menna 1, Losco 13, Ardenio 3; allenatore Paglionico.

GALATONE: Latorre 1, Zanettin 13, Musardo 7, Garofalo 8, Russo 13, Papa 7; allenatore Cavalera.

Arbitri: De Simone, Morena.

(Stefano Manca – Ufficio Stampa Volley Galatone) – Netta vittoria per tre a zero e torna il sorriso in casa Allianz Colazzo Galatone. La trasferta di domenica contro il Volley Casoria regala i tre punti ai ragazzi di mister Tonino Cavalera che vincono il match e fanno rientro a Galatone a bottino pieno (19-25; 22-25; 15-25). L’aria campana fa bene ai biancoverdi, potremmo dire, che vincono due trasferte su due tra Caserta e Napoli. C’era soprattutto da dimenticare il passo falso di una settimana fa, cioè la sconfitta interna contro il Leverano, e per questo la missione può dirsi compiuta. Dopo tre giornate l’Allianz Colazzo Galatone è adesso a 6 punti, subito dietro le prime tre a punteggio pieno. Soddisfatto a fine gara il direttore generale Alberto Papa: «Quella contro il Casoria era una partita da vincere dopo la sconfitta contro il Leverano. Servivano i tre punti e sono arrivati. Nonostante fosse un campo difficile, come tutti quelli campani, i ragazzi hanno fatto una buona prestazione». Occhi puntati adesso a domenica prossima, quando per la quarta giornata di campionato a Galatina arriva la capolista Grottaglie che viaggia a punteggio pieno. «Domenica ospiteremo una corazzata di questo campionato – prosegue Papa – e mi sento di lanciare un appello alla nostra tifoseria, che è stata fantastica contro il Leverano, dove purtroppo è mancata solo la vittoria. Quale migliore occasione adesso per riscattarsi? Attendiamo i nostri tifosi domenica 30 alle 18:30 al palasport di Galatina a supportare la squadra. Altri tre punti – ricorda infine il direttore generale – permetterebbero di proiettarci nelle zone alte della classifica».

—

OLIMPIA SBV GALATINA-META VOLLEY SORRENTO 3-0

(25-18, 25-19, 25-16)

GALATINA: Apollonio (L), De Matteis (ne), Dantoni (ne), Zanette 12, Pacelli 13, Scita 12, De Micheli M. (ne), Rossetti 5, D’Alba 2, De Micheli G. 9. All. Domenico Monaco, Vice Manuela Montinari.

SORRENTO: Alaia, Ciampa, Latella, Russo, Cuccaro, Milanese, Starace, Cannilli, Buccella, Pappalardo (L). All. Marilù Cilento.

Arbitri: Airoldi-Mastronicola

(Piero de Lorentis – Ufficio Stampa SBV Galatina) – Sfrutta appieno il turno casalingo l’Olimpia Sbv Galatina imponendosi sui giovani sorrentini e con 6 punti aggancia Galatone, Athena Napoli e Pozzuoli alle spalle delle capoclassifica Grottaglie, Gioia e Leverano. In tutta scioltezza la formazione di mister Monaco chiude i tre parziali a suo favore senza accusare difficoltà, consentendo solo qualche piccolo break agli ospiti che riducono il divario del punteggio senza mai mettere in forse il risultato. Con un primo set arrembante in cui Zanette e Pacelli mettono a segno un bottino di 7 punti a testa che vale il 15-6,i salentini vanno a chiudere vittoriosi la prima frazione, nonostante qualche battuta a vuoto consenta a capitan Cuccaro di limitare il divario numerico. Secondo e terzo set di analoga fattura(11-7,19-11,23-13) e con identico risultato che vale la seconda vittoria in campionato per Galatina. D’Alba si mette prima in proprio con un ace e un pallonetto di seconda intenzione, poi manda a segno tutti i suoi effettivi Scita, Gabriele De Micheli e Rossetti, con Apollonio che sfodera sicurezza nel pacchetto arretrato. La compagine ospite soffre la mancanza del palleggiatore titolare Antonino Russo (squalificato),affida la distribuzione a Latella in diagonale con Ciampa, di banda schiera Alaia e Starace, al centro Russo Giacomo e Fabio Cuccaro (ex ShedirPharma Sorrento), in difesa il libero Pappalardo. Il divario tecnico tra le due formazioni vale la posizione in classifica, ma se un rimprovero va rivolto ai blucelesti locali è quello di non essersi espressi in tutta la loro potenzialità. Anzi, questa leggerezza gestionale in alcuni frangenti della gara, la perdita di aggressività nel mantenere i ritmi, può nuocere ai livelli d’attenzione che non devono mai calare. Certamente non è facile mantenere concentrazione e determinazione quando l’avversario non ti mette alle corde, ma è proprio in quel contesto che le certezze (tecniche e morali) prendono corpo e possono compensare i momenti negativi.

—

Dopo il turno di riposo, il Melendugno di coach Napolitano batte nettamente la Fiammatorrese e si prepara ad affrontare la capolista Messina nella prossima giornata.

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 3): HUB Pomezia-Castellana Grotte 3-0, HUB Ambiente CT-Gesan Marsala 2-3, S. Salvatore Tel.-F. Schultze ME 1-3, Terrasini-Baronissi 3-2, Melendugno-Fiammatorrese 3-0. Riposo: Arzano, CDPazzi Roma.

CLASSIFICA: Schultze ME 9 – Melendugno, CDPazzi Roma, Baronissi 6 – Arzano 5 – San Salvatore Tel. 4 – Pomezia, Gesan Marsala 3 – Terrasini 2 – HUB Ambiente CT 1.

PROSSIMO TURNO (29 ott.): Castellana Gritte-San Salvatore Tel., Pomezia-Terrasini, Baronissi-Arzano, Schultze ME-Melendugno, Fiammatorrese-Gesan Marsala. Riposo: HUB Ambiente CT, CDPazzi Roma.