VOLLEY – Serie B/m, B1/f: risultati 20.11.2022, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 7): Taviano-Galatone 1-3, Athena NA-Casoria 1-3, Grottaglie-P. Matese 3-1, SBV Galatina-Leverano 0-3, Meta Torre Annunziata-Marigliano 3-2, Mesagne-Pozzuoli 3-1, Joivolley Gioia-Pomigliano 3-0.

CLASSIFICA: Grottaglie, Leverano 21 – Joivolley Gioia 15 – Galatone 14 – Pozzuoli, Taviano, Marigliano 11 – Pomigliano 9 – Casoria 8 – Athena NA, SBV Galatina 7 – Meta Torre Ann. 6 – P. Matese, Mesagne 3.

PROSSIMO TURNO (26-27 nov.): Taviano-Athena NA, Casoria-Grottaglie, P. Matese-SBV Galatina, Leverano-Joivolley Gioia, Pozzuoli-Marigliano, Pomigliano-Meta Torre Annunziata, Galatone-Mesagne.

—

(US Volley Leverano, Alessio Quarta) – La BCC Leverano continua la sua corsa a punteggio pieno nel girone H di serie B, battendo con un netto 0-3 in trasferta (20-25, 20-25, 20-25) l’Olimpia Sbv Galatina. L’inizio del match è equilibrato, poi l’attacco out dei padroni di casa regala ai gialloblù il primo strappo importante della partita sull’8-12, con coach Monaco costretto a chiedere time out. Il muro di Luca Marzo per il 13-18 firma un altro importante break per il sestetto di coach Zecca, sigillato dal punto finale di Miraglia con un preciso attacco in primo tempo per il 20-25. Gli ospiti partono alla grande anche nel secondo parziale, andando avanti sull’1-4. Galatina, tuttavia, non demorde e riduce il distacco fino al 5-6. Capitan Orefice con un attacco preciso ristabilisce le distanze, poi un ace di Miraglia, aiutato dalla rete, porta la BCC Leverano avanti sull’8-11. Il sestetto di coach Monaco tiene botta e riacciuffa la parità sul 12-12. Il turno al servizio dei padroni di casa mette in difficoltà la ricezione leveranese e Galatina ne approfitta per andare in vantaggio sul 15-13. A questo punto entra prepotentemente in scena l’ex di turno, Andrea Galasso, che prima sigla i due punti per il pareggio, poi con un preciso pallonetto mette la freccia del 15-17. La BCC Leverano non molla più il comando delle operazioni e alla fine di un lunghissimo scambio porta a casa il secondo set con un attacco vincente di Marzo. Partenza sprint per Orefice e compagni anche nel terzo game: Laterza firma l’ace dell’1-5 che costringe subito coach Monaco a chiamare time out. Scrimieri con un gran primo tempo e Marzo arrotondano il punteggio sull’1-7. Due muri, prima di Miraglia e poi di Galasso, siglano il 4-14, a questo punto viene fuori l’orgoglio dell’Olimpia Sbv Galatina che prova ad accorciare il divario fino al 12-17. L’attacco out di Orefice riduce ancora le distanze (15-19), ma è un primo tempo micidiale di Scrimieri a chiudere i conti sul 20-25 finale.

IL TABELLINO

OLIMPIA SBV GALATINA-BCC LEVERANO 0-3

(20-25,20-25,20-25)

Galatina: D’Alba, De Micheli M. 1, Rossetti 4, Dantoni, Zanette 11, De Micheli G. 3, De Matteis (ne), Scita 9, Pacelli 10, Apollonio (L), De Lorentis 2. Coach: Monaco, vice: Montinari.

Leverano: De Pandis (L), Marzo 21, Orefice 12, Scrimieri 6, Varratta (L), Miraglia 2, Galasso 9, Laterza 1, Pagano, Vannicola, Olimpio, D’Elia, De Marco Coach: Zecca, vice: Firenze.

Arbitri: Guagnano, Angiulli.

—

(US Volley Galatone, Stefano Manca) – Il derby di Taviano si colora di biancoverde, l’Allianz Colazzo domenica ha battuto la Pag Volley 3-1 confermandosi al quarto posto in classifica del girone H di serie B di volley maschile. Si tratta della terza vittoria di fila per i ragazzi di mister Cavalera, che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Si mette subito bene il primo set (19-25) ma il Taviano alza la testa e pareggia i conti vincendo di misura il secondo (25-23). L’Allianz Colazzo Galatone chiude il match nel terzo e quarto set, vincendoli entrambi (14-25 e 20-25) e conquistando i tre punti davanti ai propri tifosi che hanno seguito la squadra a Taviano. Non è stata una “passeggiata”, come conferma a fine gara il palleggiatore dell’Allianz Pietro Luca Latorre: «I derby sono sempre partite toste, nell’ambiente si sa bene che è difficile giocare queste partite. Il Taviano ha disputato un’ottima gara e in alcuni momenti ci ha messo in difficoltà. Siamo però riusciti a portare a casa tre punti importantissimi, comportandoci da squadra». Domenica 27 al palasport di Galatina arriva il Mesagne, che domenica ha conquistato i suoi primi tre punti in questo campionato. Ma sarebbe un errore prendere sottogamba la gara: «Come tutte le partite – conclude infatti Latorre – non dobbiamo sottovalutare nessuno ma scendere in campo con rispetto degli avversari e giocare la nostra pallavolo».

IL TABELLINO

PAG VOLLEY TAVIANO-ALLIANZ COLAZZO GALATONE 1-3

(19-25, 25-23, 14-25, 20-25)

Pag Volley Taviano: Berardi, Congedi, Cuti 2, Sciurti (L), Amato, Lotito 12, Masella, Carcagnì 2, Maiorana 13, Muia, Persichino 12, De Santis 1, Serra 7, Bleve (L); allenatore Marte.

Allianz Colazzo Galatone: Latorre 1, Zanettin 21, Musardo 11, Garofalo 20, Barone (L), Russo 13, Calò, Schiattino, Papa 4, Lentini, Carrozzini 2, Rizzello (L), De Filippis; allenatore Cavalera.



Arbitri: Pagliocca, Angeloni.

—

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 7): Terrasini-F. Schultze ME 3-2, Arzano-S. Salvatore Tel. 3-1, Melendugno-Castellana Grotte 3-0, CdPazzi Roma-Pomezia 1-3, HUB Ambiente CT-Baronissi 0-3. Riposo: Fiammatorrese, Gesan Marsala.

CLASSIFICA: Arzano 17 – F. Schultze ME 15 – Baronissi, S. Salvatore Tel. 12 – CdPazzi Roma 11 – Melendugno 9 – Pomezia 8 – Terrasini 7 – Gesan Marsala 6 – HUB Ambiente CT, Fiammatorrese 3 – Castellana Grotte 2.

PROSSIMO TURNO (26 nov.): Terrasini-Arzano, S. Salvatore Tel.-Melendugno, Castellana Grotte-CdPazzi Roma, Pomezia-Gesan Marsala, Baronissi-Fiammatorrese, F. Schultze ME-HUB Ambiente CT.