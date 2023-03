VOLLEY – Serie B/m, B1/f: risultati 05.03.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 18): Leverano-Casoria 3-0, Pol. Matese-Taviano 3-2, Galatone-Athena NA 3-0, Pozzuoli-Olimpia SBV Galatina 3-0, Pomigliano-Grottaglie 3-1, Marigliano-Mesagne 0-3, Meta Torre Annunziata-Joivolley Gioia 3-1.

CLASSIFICA: Galatone, Leverano 46 – Grottaglie, Joivolley Gioia 42 – Pomigliano 31 – Taviano 29 –Pozzuoli, Marigliano 25 – Meta Torre Annunziata 24 – Casoria 20 – Athena NA 14 – Pol. Matese, SBV Galatina 12 – Mesagne 10.

PROSSIMO TURNO (11-12 mar.): Taviano-Casoria, Athena NA-Pol. Matese, Pozzuoli-Grottaglie, Olimpia SBV Galatina-Marigliano, Volley Meta Torre Ann.-Leverano, Mesagne-Pomigliano, Joivolley Gioia-Galatone.

(US Volley Galatone, Stefano Manca) – Un netto tre a zero ai danni dell’Athena Napoli ed è ancora primato! Prove tecniche di fuga per l’Allianz Colazzo Galatone che domenica ha regalato l’ennesima gioia ai propri tifosi battendo in casa al palasport di Galatina l’Athena Volley Napoli. I biancoverdi salgono così a 46 punti e continuano a guidare la classifica del girone H di serie B di volley maschile assieme al Leverano, a quattro punti di distanza da Grottaglie e Gioia del Colle, entrambe sconfitte nell’ultima giornata e ferme ora a 42. Ai playoff per la serie A, va ricordato, accedono solo le prime due. Quando mancano dunque otto giornate alla fine del campionato il girone H parla salentino, con l’Allianz Colazzo Galatone che prosegue la sua stagione record. Quella di domenica, infatti, è stata la quattordicesima vittoria di fila quest’anno. Al sestetto di mister Cavalera son bastati tre set per chiudere la gara tenendo sempre l’avversario a debita distanza, come dicono i numeri: 25-19, 25-15 e 25-20. È prudente ma non nasconde l’entusiasmo a fine partita il vicepresidente dell’Allianz Galatone, Luciano Colazzo: «Una bellissima partita, i ragazzi hanno giocato bene davanti a un pubblico straordinario e con la presenza oggi dei nostri gruppi giovanili che hanno accompagnato le squadre in campo. È stata una serata da incorniciare che ci vede allungare sulla terza e sulla quarta in classifica». Un pensiero poi alla prossima gara, lo scontro diretto di domenica 12 marzo in trasferta contro il JoyVolley terzo in classifica: «È uno splendido momento di forma dei ragazzi. Andremo a Gioia del Colle – conclude il vicepresidente dell’Allianz Colazzo Galatone – consapevoli delle nostre forze provando a conquistare punti anche lì». Ringrazia la tifoseria uno dei protagonisti in campo di questa stagione, l’opposto italo-venezuelano Ivan Zanettin: «Abbiamo preso tre punti importanti contro una squadra fastidiosa. Oggi non era affatto facile vincere, avendo addosso la pressione di essere primi e affrontando una squadra che non aveva nulla da perdere. Ma col tifo che abbiamo la pressione si alleggerisce. Domenica prossima – avverte Zanettin – sarà una partita in cui entrambe le squadre daranno il tutto per tutto!».

IL TABELLINO

ALLIANZ COLAZZO GALATONE-ATHENA VOLLEY NAPOLI 3-0

(25-19; 25-15; 25-20)

Allianz Colazzo Galatone: Latorre 1, De Filippis, Zanettin 21, Musardo 6, Garofalo 8, Barone (L), Russo 11, Calò, Schiattino, Papa 7, Gravili (L), Lentini, Carrozzini; allenatore Cavalera.

Athena Volley Napoli: Limongello, Palladino, Gargiulo, Trematerra 7, Catalano (L), Castagliuolo (L), Piccolo 6, Giordano 3, Cocozza 1, Trani 8, Palladino, Auriemma 15, Barretta, Paloscia, D’Antonio; allenatore Loparco.

Arbitri: Galiuti, Bianchi.

(US Olimpia SBV Galatina, Piero de Lorentis) – Ennesima sconfitta per l’Olimpia Sbv sempre più nel vortice di una caduta che appare senza freni e senza appigli. La buona volontà degli atleti non è in discussione: è l’espressione di un gioco efficace che latita, depotenziata da stati d’animo emotivamente ansiosi e da condizioni fisiche precarie di alcuni elementi. Il gruppo sembra non essere padrone delle proprie risorse tecniche e caratteriali, cadendo in improvvise assenze di gioco che pregiudicano il risultato. E’ quanto è andato in scena domenica al Pala Errico, dove i puteolani di mister Romano hanno stravinto lo scontro con i salentini, i cui blackout ripetitivi sono stati più di carattere mentale che di schemi tattici non portati a compimento. La squadra si è smarrita, ha accusato break pesantissimi (4-5 punti) da cui non è riuscita a venir fuori; non solo per manifesta superiorità dell’avversario, ma per difficoltà di esprimere un gioco ficcante che, seppur infruttifero, sia risultato almeno impegnativo per gli avversari. Lo si è detto più volte. Questo gruppo è orfano di un trascinatore che riesca ad infondere sicurezza e coraggio. Non si può concedere il terzo parziale agli avversari con un punteggio favorevole di 21-19 e poi subire un break di -6 punti che ribalta il risultato chiudendo definitivamente la gara. Non è stato toccato il fondo da questa squadra, ma manca poco, veramente poco. Il numero di gare da giocare si accorcia, le possibilità di ritrovarsi con questi stati d’animo deprimenti sono dietro l’angolo e offrono scarse probabilità di ripresa. E poi il calendario non aiuta offrendo risultati stranamente contrastanti. Il Mesagne che va a vincere a Marigliano, il Taviano che cede al tie-break al Matese, il Pomigliano che strapazza il Grottaglie e il Meta che affonda un’altra corazzata come Gioia. Insomma pronostici stranamente ribaltati. Tutto dunque sembra congiurare contro Olimpia Sbv Galatina, che vede aumentato a dismisura il divario nel punteggio con le potenziali avversarie da agganciare, anche se la matematica non ha ancora espresso la definitiva condanna. La zona retrocessione racchiude in quattro punti Mesagne (10), Galatina (12), Matese (12) ed Athena Napoli (14) che, in questa scontro fratricidio, si vedono distanziate di ben 6 punti dalla quint’ultima (Casoria). La battaglia per tenersi agganciati ai casoriani e coinvolgerli alla disputa dei play out è alla portata di tutte e quattro le squadre, che però devono traguardare non solo l’undicesimo posto e ridurre il gap con la decima classificata, ma contenerlo entro 2 punti di differenza. Sarà la questa la condizione per disputare i play out, altrimenti si configura una retrocessione diretta per i quattro club che sono nella zona rossa. Domenica 12 marzo, ospitando il Marigliano, i ragazzi di mister Monaco potranno dirci ed offrirci una risposta, una delle ultime. Sarà risalita?

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 18): Pomezia-San Salvatore Telesino 3-1, Castellana Grotte-Terrasini 1-3, Farmacia Schultze ME-Arzano 1-3, Baronissi-CdPazzi Roma 2-3, Fiammatorrese-HUB Ambiente CT 3-1. Riposano Gesan CF Marsala e Melendugno.

CLASSIFICA: Arzano 39 – Melendugno, CdPazzi Roma, Farmacia Schultze ME 31 – Pomezia 29 – Baronissi 27 – Fiammatorrese 21 – S. Salvatore Telesino 20 – Gesan CF Marsala 17 – Terrasini 12 – Castellana Grotte 11 – HUB Ambiente CT 4.

PROSSIMO TURNO (11-12 mar.): Terrasini-S. Salvatore Tel., Arzano-Castellana Grotte, Melendugno-Baronissi, CdPazzi Roma-Fiammatorrese, Gesan Com Marsala-Farmacia Schultze ME. Riposano Pomezia, HUB Ambiente CT.