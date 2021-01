VOLLEY B-C – Prove tecniche di ripartenza: ecco le date provvisorie per l’avvio dei campionati

Prove di ripartenza anche per la pallavolo regionale e interregionale. Se per i tornei di Serie B la data di avvio dei campionati è stata fissata, provvisoriamente, al 23 e 24 gennaio (con pubblicazione definitiva dei calendari prevista per giovedì 7), per i campionati di Serie C, invece, si è deciso di andare più cauti.

Il Consiglio regionale Fipav, con una nota del 31 dicembre, ha stabilito di far slittare la prima giornata di Serie C maschile e femminile dal 23-24 gennaio al 13-14 febbraio e di dare mandato alla Commissione gare regionale di predisporre i calendari provvisori.

Queste le date delle 14 giornate:

giornata 1: 13-14 febbraio

giornata 2: 20-21 febbraio

giornata 3: 27-28 febbraio

giornata 4: 6-7 marzo

giornata 5: 13-14 marzo

giornata 6: 20-21 marzo

giornata 7: 27-28 marzo

giornata 8: 31 marzo-1-2 aprile

giornata 9: 10-11 aprile

giornata 10: 17-18 aprile

giornata 11: 24-25 aprile

giornata 12: 1-2 maggio

giornata 13: 8-9 maggio

giornata 14: 15-16 maggio

La Commissione, poi, ha deciso di confermare la disputa di playoff e playout al termine della fase regolare, lasciando invariato il numero di squadre partecipanti e la posizione in classifica delle squadre ammesse alla fase regolare, così come previsto dalla circolare di indizione dei campionato regionali 2020-21, la cui formula verrà confermata entro la fine del girone d’andata (27-28 marzo) per poter prevedere eventuali giornate di recupero gare rinviare per motivi di emergenza Covid.