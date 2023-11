VOLLEY – A2/f, B/m, B2/f – C/f, C/m, D/f, D/m, 1ª Div./f, 1ª Div./m: risultati 19.11.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 8): SG Marignano-Lecco 3-0, Mondovì-Offanengo 3-2, Olbia-Montecchio 3-1, Cremona-Costa Volpino 3-1, Melendugno-Macerata 0-3.

CLASSIFICA: Macerata, Montecchio, Cremona 19 – SG Marignano 16 – Mondovì 13 – Olbia 10 – Costa Volpino 8 – Lecco 7 – Offanengo 5 – Melendugno 4.

PROSSIMO TURNO (22.11.23): Macerata-Olbia, Montecchio-Cremona, Lecco-Mondovì, Offanengo-Melendugno, Costa Volpino-SG Marignano.

—

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 7): TC Ruffano-AF Turi 2-3, Cus Bari-Marigliano 0-3, Matervolley-Afragola 0-3, GV Galatone-VC Grottaglie 1-3, Joivolley-I. Molfetta 3-0, Leverano-DV Modugno 3-2. Riposa Pag Taviano.

CLASSIFICA: VC Grottaglie 19 – GV Galatone, Marigliano 15 – Joivolley 13 – I. Molfetta 11 – Cus Bari 10 – Afragola, Pag Taviano, TC Ruffano 8 – Leverano 7 – Matervolley 5 – DV Modugno 4 – AF Turi 3 – Napoli 0.

PROSSIMO TURNO (25-26.11.23): TC Ruffano-Cus Bari, Marigliano-Pag Taviano, Afragola-BCC Leverano, I. Molfetta-VC Grottaglie, DV Modugno-GV Galatone, AF Turi-Joivolley.

(US Volley Leverano, Alessio Quarta) – La BCC Volley Leverano lotta, soffre e alla fine vince lo scontro diretto con la Delight Volley Modugno, valevole per la settima giornata del girone H di serie B.

Coach Zecca si affida al sestetto composto da Caleca, Battaglia, Esposito, Toselli, Muscarà e capitan D’Elia con Di Carlo ad agire da libero; sullo schieramento opposto coach Pepe manda in campo la diagonale composta da Altamura al palleggio e Alberga come opposto, con Astarita e Petruzzelli di banda, Carofiglio e De Tellis centrali, Verroca libero. Nel primo game i padroni di casa partono subito forte e con due attacchi vincenti in parallela di Battaglia si portano sull’8-2, costringendo l’allenatore ospite a spendere subito un time-out per mettere ordine tra i suoi. Pian piano la Delight Volley Modugno comincia a ridurre le distanze e con l’ace di Carofiglio si porta sul 13-11. I gialloblù di coach Zecca capiscono che è il momento di tornare a spingere sull’acceleratore e con il turno al servizio di Battaglia si riportano avanti di 4 punti (15-11). Il set vola via senza ulteriori grandi sussulti fino all’attacco in rete di Augello per il 25-20. Nel secondo parziale gli ospiti partono subito forte (1-4), costringendo D’Elia e compagni a stringere i denti e a rincorrere costantemente. Prima è un ace di Battaglia a riportare i conti in parità sul 4-4, poi tocca ad un sontuoso muro firmato da Muscarà riacciuffare gli ospiti per il 10-10. La formazione barese alza il livello delle giocate, soprattutto a muro e in ricezione, e scappa nuovamente via con l’attacco out di Battaglia per il 14-17 che porta coach Zecca a chiamare time-out. La BCC Volley Leverano torna in campo rinvigorita e con Esposito firma un nuovo pareggio sul 19-19, quindi è Battaglia a siglare il sorpasso e poi ancora ad Esposito chiudere definitivamente i conti con l’attacco vincente del 25-21.

Partita in cassaforte? Nemmeno per scherzo. L’equilibrio sostanziale tra le due compagini nel terzo game viene interrotto dal muro di Carofiglio su Toselli per il 10-12 e sigillato dall’attacco vincente di Alberga per il 12-15. Coach Zecca ferma il gioco per un time-out, ma Modugno continua a spingere forte con un altro break di 2-4 (14-19). Astarita mette a terra la palla del 16-22, preludio alla conquista del set grazie al fallo di Battaglia che pesta la linea dei 3 metri e regala il 18-25. Il black out dei padroni di casa si acuisce nel quarto parziale con la Delight Volley Modugno che spadroneggia senza trovare grande opposizione. Partenza forte del sestetto di coach Pepe che va avanti prima 0-3 e poi 4-8. L’ace di Petruzzelli aumenta il divario sul 6-13, imitato da De Tellis che, con l’aiuto del nastro, porta i suoi sul 7-16. L’attacco vincente di Petruzzelli chiude il set e manda le formazioni al tie-break. In campo torna una BCC Volley Leverano rigenerata e determinata a portare a casa la vittoria. Alberga manda out la palla del 6-2, poi arriva l’ace di Esposito per il 9-2. Gli ospiti questa volta non riescono a rientrare in partita e Battaglia mette a terra il punto finale con cui regala una preziosa vittoria ai gialloblù salentini.

—

VOLLEY B2/f GIRONE I

RISULTATI (giornata 7): LB Monopoli-Faam Matese 1-3, FLC Cerignola-L. Altamura 0-3, SM Cutrofiano-M. Cerignola 3-2, G. Castellaneta-SV Bisceglie 3-2, V. Oplonti-Acc. Benevento 3-0, SG Volley-V. Benevento 3-0, Villaricca-Pozzuoli 0-3.

CLASSIFICA: SV Bisceglie 19 – V. Oplonti 18 – SG Volley 16 – L. Altamura 15 – M. Cerignola 14 – Faam Matese, Pozzuoli 12 – FLV Cerignola 9 – Villaricca, G. Castellaneta, SM Cutrofiano 8 – LB Monopoli 7 – Acc. Benevento 1 – V. Benevento 0.

PROSSIMO TURNO (25-26.11.23): LB Monopoli-FLV Cerignola, L. Altamura-SM Cutrofiano, M. Cerignola-G. Castellaneta, SV Bisceglie-Villaricca, V. Benevento-Acc. Benevento, Pozzuoli-V. Oplonti, Faam Matese-SG Volley.

—

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 6): Gioiella Gioia-Joy Volley 3-0, FM Turi-Maxima 3-0, Aurora Brindisi-FM Ostuni 3-0, W. Crispiano-Acquaviva 1-3, Orsacuti-DP Matera 3-0.

CLASSIFICA: Aurora Brindisi 18 – FM Turi 15 – Gioiella Gioia 13 – Acquaviva 11 – W. Crispiano 9 – Orsacuti 8 – Maxima, Joy Volley 6 – DP Matera 3 – FM Ostuni 1.

PROSSIMO TURNO (25-26.11.23): Joy Volley-Orsacuti, Maxima-Gioiella Gioia, FM Ostuni-FM Turi, Acquaviva-Aurora BR, DP Matera-W. Crispiano.

—

VOLLEY C/f GIRONE C

RISULTATI (giornata 6): DV Nardò-MSP Galatina 3-0, Trepuzzi-LC Monteroni 0-3, SM Cutrofiano-TricaseSpecchia 0-3, NV Torre-Cupa Volley 3-0, Salento Lecce-IM San Cassiano 3-0.

CLASSIFICA: DV Nardò, LC Monteroni 18 – Salento Lecce 14 – TricaseSpecchia 12 – IM San Cassiano 11 – Trepuzzi 8 – MSP Galatina 4 – NV Torre 3 – SM Cutrofiano 2 – Cupa Volley 0.

PROSSIMO TURNO (25-26.11.23): MSP Galatina-Salento Lecce, LC Monteroni-DV Nardò, TricaseSpecchia-Trepuzzi, Cupa Volley-SM Cutrofiano, IM San Cassiano-NV Torre.

—

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 4): Falchi Ugento-Omega Mesagne 2-3, Prisma Taranto-LC Mottola 3-0, Squinzano-Lecce Volley 3-1, Matervolley-D&F Polignano 1-3, Tiger Squinzano-SB Galatina 1-3, V. Tricase-Nava Gioia 3-2.

CLASSIFICA: Squinzano 12 – Lecce Volley, SB Galatina 9 – O. Mesagne, D&F Polignano, V. Tricase 8 – Falchi Ugento, Nava Gioia 7 – Prisma Taranto 3 – LC Mottola 1 – Matervolley, Tiger Squinzano 0.

PROSSIMO TURNO (25-26.11.23): Nava Gioia-Falchi Ugento, O. Mesagne-Matervolley, LC Mottola-Squinzano, D&F Polignano-Prisma Taranto, Lecce Volley-Tiger Squinzano, SB Galatina-V. Tricase.

—

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 6): Apulia Monopoli-Uisp Putignano 3-2, I. Talsano-FA Oria 0-3, Sport & Friends-IPV Fasano 3-2, Dell’Orco Laterza-P. Massafra 0-3.

CLASSIFICA: FA Oria 17 – I. Talsano 12 – Sport & Friends, Uisp Putignano 10 – P. Massafra 9 – Apulia Monopoli 7 – IPV Fasano 4 – Brindisi 3 – Dell’Orco Laterza 0.

PROSSIMO TURNO (25-26.11.23): Uisp Putignano-Dell’Orco Laterza, Brindisi-Apulia Monopoli, IPV Fasano-I. Talsano, P. Massafra-Sport & Friends.

—

VOLLEY D/f GIRONE C

RISULTATI (giornata 6): Bee Lecce-R. Spongano 3-2, CDM Astra Volley-TOI Copertino 3-0, Ve.Ra Monteroni-GP Ruffano 3-1, Sensi Lecce 21-OV Parabita 3-0, LNV Maglie-F. Taviano 3-1.

CLASSIFICA: LNV Maglie 18 – Sensi Lecce 21 – F. Taviano 13 – Ve.Ra Monteroni 11 – CDM Astra Volley 10 – TOI Copertino 9 – GP Ruffano 8 – OV Parabita 3 – Bee Lecce 2 – R. Spongano 1-

PROSSIMO TURNO (25-26.11.23): R. Spongano-LNV Maglie, TOI Copertino-Bee Lecce, GP Ruffano-CDM Astra Volley, OV Parabita-Ve.Ra Monteroni, F. Taviano-Sensi Lecce 21-

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 4): AI Alberobello-BCC Castellana 0-3, Vibrotek-VC Grottaglie 0-3, VR Nardò-Apulia Monopoli 3-0, Materdomini-Frascolla 0-3, Alezio-Otranto 3-1.

CLASSIFICA: BCC Treech 12 – RBM Fasano 9 – VC Grottaglie, VR Nardò 8 – Otranto, Frascolla 7 – Alezio 6 – AI Alberobello 3 – Apulia Monopoli, Materdomini, Vibrotek 0.

PROSSIMO TURNO (25-26.11.23): RBM Fasano-AI Alberobello, BCC Treech-Materdomini, VC Grottaglie-VR Nardò, Frascolla-Vibrotek, Apulia Monopoli-Alezio.

—

VOLLEY 1ª Div./f – Memorial Luigi Laudisa

RISULTATI (giornata 2): Otranto-GV Galatone 3-1, Aradeo-V. Tricase 3-2, N. Melendugno-Real Volley 0-3, New Lady Volley-Wesport 3-1, Bee Lecce-SM Cutrofiano -, CDM Astra Volley-F. Surbo 0-3.

CLASSIFICA: F. Surbo, New Lady 6 – Aradeo 4 – Real Volley, Otranto, GV Galatone, Wesport 3 – Eurovolley SS Annunziata, V. Tricase 1 – CDM Astra Volley-N. Melendugno, SM Cutrofiano, Bee Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (25-26.11.23): V. Tricase-Eurovolley SS Annunziata, Otranto-N. Melendugno, Wesport-Aradeo, GV Galatone-SM Cutrofiano, Real Volley-New Lady Volley, Bee Lecce-CDM Astra Volley.

—

VOLLEY 1ª Div./m – Girone unico

RISULTATI (giornata 2): FV Squinzano-Alliste 3-0, LS Casarano-Piero Corvino 0-3, LNV Maglie-PA Alessano 3-0, Terre d’Oriente-Lecce Volley (22/12), Parabita-M. Ruffano 3-0, GV Galatone-SBV Galatina 0-3.

CLASSIFICA: SBV Galatina 6 – GV Piero Corvino 5 – FV Squinzano 4 – Lecce Volley, Parabita, LS Casarano, LNV Maglie, Alliste 3 – M. Ruffano, GV Galatone, PA Alessano, Terre d’Oriente 0.

PROSSIMO TURNO (25-26.11.23): FV Squinzano-LS Casarano, GV Piero Corvino-LNV Maglie, PA Alessano-Terre d’Oriente, Lecce Volley-Parabita, Alliste-SBV Galatina, M. Ruffano-GV Galatone. nella gara di sabato.