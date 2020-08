VOLLEY – Sempre più stretta la collaborazione tra Aurispa Libellula Lecce e Fulgor Tricase: le novità

È sempre più stretta la collaborazione tra Aurispa Libellula Lecce e Fulgor Tricase, fatta di affinità non solo per il ‘taraflex’ da dividere, ma anche per le comuni collaborazioni nel campo tecnico e fisioterapico.

A coordinare il tutto ci sarà il team manager Marco Cestarolli, con importanti esperienze nel mondo del calcio professionistico, sia a livello di calciatore (era un portiere), sia a livello dirigenziale. Divenuto, poi, allenatore dei portieri, e entrato nei quadri anche di un team di Serie A, si avvicina, poi, al mondo della pallavolo una volta trasferitosi nel Salento, entrando nello staff dirigenziale di Alessano tre anni fa.

Ad affiancare coach Denora ci saranno Giuseppe Amoroso e Giuseppe Maggio: il primo svolgerà il doppio ruolo di secondo allenatore e scoutman; il secondo sarà assistant coach. I muscoli dei giocatori, invece, saranno nelle mani di Massimiliano Coluccia, Francesco Ciardo e Giusy Russo. Coluccia, da sempre alla Fulgor, curerà la preparazione fisica della squadra; Ciardo, fisioterapista romano, ha collaborato per anni col dott. Angelo De Carli, attuale responsabile medico della Nazionale under 21 di calcio; ha collaborato anche con Maglie, Nardò, Tricase Calcio e Volley Maglie, sino all’approdo, nel 2017, alla Fulgor Tricase. Russo, specializzatasi alla Cattolica di Roma e esperta in terapia manuale e rieducazione posturale, inizia la sua esperienza lavorativa alla Fondazione Don Gnocchi di Roma come ricercatrice in ambito neurologicco e della riabilitazione; poi torna nel Salento e inizia la sua collaborazione con Azzurra Alessano ne 2018.