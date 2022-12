VOLLEY – Sarà l’Ekotekne la nuova sede del Comitato territoriale Fipav Lecce

In virtù della collaborazione avviata tra il Comitato Territoriale Fipav e l’Università del Salento, è stato ufficializzato l’accordo tra i due enti secondo il quale sarà proprio l’Ecotekne, sede del Campus universitario salentino, la nuova sede del Ct Fipav Lecce.

“L’accordo – si legge in una nota Fipav Lecce – nasce proprio dal voler far vivere le realtà sportive del territorio più vicino possibile a quella che è la casa degli studenti”.

“Siamo orgogliosi – ha commentato il presidente Fipav Lecce, Pierandrea Piccinni – di poter ufficializzare lo spostamento della sede del CT FIPAV Lecce presso il Campus Ekotekne, casa dell’Università del Salento. Il dialogo aperto qualche tempo fa con l’UniSalento ha portato una ventata di novità tra le attività del Comitato fino proprio a dare ospitalità alle nostre attività dai prossimi giorni. Il CT FIPAV Lecce avrà quindi a disposizione degli uffici concessi dall’UniSalento alle organizzazioni convenzionate con la possibilità di utilizzare le aule universitarie in occasione di corsi o di incontri. Tutto questo – prosegue Piccinni – non può che dare una nuova linfa alla nostra attività potendoci far conoscere ancora meglio dai tanti giovani studenti dell’Università del Salento. Ci tengo a ringraziare – conclude il presidente territoriale – il rettore Fabio Pollice, il prof. Attilio Pisanò e il prof. Luigi Melica, responsabili del Corso di Diritto e Management dello Sport, da sempre vicini alla realtà pallavolistica. E’ dal dialogo tra istituzioni che nascono i grandi progetti, e sono convinto che questo dialogo tra noi e UniSalento porterà importanti vantaggi ad entrambi”.