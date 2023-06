VOLLEY – Serie C/F, C/m, D/f, D/m, 1ª Div./f, 1ª Div./m: risultati 21.05.2023 e verdetti

VOLLEY C/f GIRONE B

(playoff prima fase, giornata 2): LC Monteroni-P. Altamura 2-3. -LC Monteroni 3-0 (serie: 0-2). Altamura promossa in B2. Prossimo turno (3 giu.): LC Monteroni-(avversario da definire).

(playoff terza fase, giornata 1): Aurora Brindisi-la Bruna Monopoli 2-3, Asd Zest-Gioiella Gioia 3-2. Gara 2 il 24 maggio.

(playout giornata 2): O. Parabita-Asem Bari 0-3 (serie: 0-2), Bee Lecce-PM Volley 0-3 (serie: 0-2), Ve.Ra Monteroni-PV Corato 0-3 (serie: 0-2), Don Milani-CDM Cutrofiano 3-0 (serie: 2-0), Volley’s Eagles-Vis Squinzano 3-1 (serie: 2-0).

Retrocesse in D: O. Parabita, Bee Lecce, Ve.Ra Monteroni, Vis Squinzano.

VOLLEY C/m GIRONE B

(playoff prima fase, giornata 2): V. Tricase-CUS Bari 3-1 (serie 1-1). Gara 3 il 27 maggio.

(playoff terza fase, giornata 1): Squinzano-TC Ruffano 2-3, Lecce Volley-Falchi Ugento 3-2. Gara 2 il 24 maggio.

(playout giornata 2): Frascolla-VC Locorotondo 0-3 (serie 0-2), PV Massafra-P. Gioia 1-3 (serie 0-2), Aurispa Libellula-LV Lucera 0-3 (serie 0-2), SB Galatina-JB Bari 0-3 (serie 0-2), GS Atletico-LC Mottola 3-1 (serie 1-1), Cassano-Alezio 3-2 (serie 2-0), ET Udas-Vibrotek 0-3 (serie 0-2). Retrocesse in D Frascolla, PV Massafra, Aurispa Libellula, SB Galatina, LC Mottola, Alezio, ET Udas, (perdente LC Mottola-GS Atletico).

VOLLEY D/f GIRONE B

(playoff prima fase, giornata 2): FA Oria-Maxima Volley 0-3 (serie 0-2), Cupa Volley-W. Crispiano 1-3 (serie 0-2), NVG Joyvolley-San Cassiano 2-3 (serie 0-2), Orsacuti-MV Galatina 3-0 (serie 2-0).

Promosse in C: Maxima Volley, W. Crispiano, San Cassiano, Orsacuti.

(playout giornata 2): I. Talsano-Nelly Volley 1-3 (serie 2-0), Diamante P. Salento-Sportilia Bisceglie 0-3 (serie 0-2), Ottica Longo-Apulia Monopoli 1-3 (serie 1-1), Volley Barletta-Sensi Lecce 21 2-3 (serie 0-2), J. Canosa-Assi Brindisi 0-3 (serie 1-1), Tris Asd-NV Maglie 1-3 (serie 0-2).

Retrocesse in Prima Div.: I. Talsano, Diamante P. Salento, (perdente Ottica Longo/Apulia Monopoli), Volley Barletta, (perdente Assi Brindisi/J. Canosa), Tris Asd.

VOLLEY D/m

PLAYOFF (giornata 6)

RISULTATI (gir. 1) O. Ostuni-Noha 3-1. CLASSIFICA: Ostuni 10 – Noha 8 – Ostuni 7 – VR Nardò 0. Ostuni promosso in C.

RISULTATI (gir. 2): NVP & Mater-Tiger Squinzano 3-2. CLASSIFICA: NVP & Mater 10 – RV Barletta 4 – Tiger Squinzano 4. NVP & Mater promosso in C.

RISULTATI (gir. 3) P. Fasano-NV Raf 3-0. CLASSIFICA: NV Raf 8 – Apulia Monopoli 5 – Fasano 5. NV Raf promosso in C.

RISULTATI (gir. 4) V. Bitonto-AI Alberobello 3-0. CLASSIFICA: Bitonto 11 – JB Palo del Colle 4 – AI Alberobello 3. Bitonto promosso in C.

PLAYOUT (giornata 6)

RISULTATI (gir. 1) Doni Bomboniere-LS Casarano 3-0. CLASSIFICA: Doni Bomboniere 12 – LS Casarano 6 – BCC New Mater 0. Retrocesso in Prima Div.: BCC New Mater.

RISULTATI (gir. 2): BCC Treech Volley-VC Grottaglie 3-0. CLASSIFICA: BCC Treech Volley 9 – VC Grottaglie 9 – Costruzioni Energie 0. Retrocesso in Prima Div.: Costruzioni Energie.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/FEMMINILE “L. LAUDISA”

RISULTATI (giornata 26, ultima): SS Nardò-NPV Tricase 0-3, IM San Cassiano-Otranto 0-3, Bee Lecce-CDM Cutrofiano 3-0, Astra Volley-Sport & Friends 3-1, I. Copertino-GV Galatone 3-1.

CLASSIFICA: Astra Volley 66 – Sport & Friends 57 – I. Copertino 55 – NPV Tricase 36 – AlessanoSpecchia, Lady Falchi beach, SS Nardò 34 – Bee Lecce 25 – GV Galatone 21 – Otranto 19 – CDM Cutrofiano 15 – IM San Cassiano 0.

Astra Volley, Sport & Friends e I. Copertino promosse in Serie D.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/MASCHILE

RISULTATI (playoff, fase 2, giornata 1): Otranto-Terre d’Oriente 3-0, Parabita-Seiconsulting 1-3. Gara 2 il 28 maggio. Le vincenti della serie sono promosse in Serie D.