VOLLEY – La pallavolo azzurra festeggiata al Quirinale. De Giorgi: “Quando gli italiani si emozionano sono capaci di tutto…”

Una giornata memorabile, quella di ieri, per la pallavolo italiana. I gruppi vincitori degli Europei maschili e femminili, quasi al gran completo, sono stati, infatti, ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Sala dei Corazzieri del Quirinale. Il Capo dello Stato ha inteso, così, celebrare gli straordinari successi ottenuti, pochi giorni fa, dalla Nazionale femminile, guidata da Davide Mazzanti e dalla vice capitana Ofelia Malinov (la capitana Myriam Sylla è infortunata ed era assente), e da quella maschile, diretta in panchina da Ferdinando De Giorgi, affiancato dal capitano Simone Giannelli.

Parole belle e ricche di significato quelle che Fefè ha dedicato al Presidente Mattarella, che, tra l’altro, ha ammesso di seguire spesso le partite di pallavolo in tv, quando gli è possibile. Di seguito il discorso del Ct squinzanese: “Se dovessi dare un titolo a questa giornata, la chiamerei ‘Azzurro‘, un colore per me importantissimo. Lo è sempre stato. Nonostante questo fisico da ‘fairplay’, ho giocato molto a pallavolo, e, per me, è sempre stato un sogno rappresentare la nazionale e la maglia azzurra. Un sogno raggiunto. Un altro sogno era quello di chiudere la mia carriera con una partita in nazionale, anche questo avveratosi. L’azzurro per me rappresentava e rappresenta qualcosa di superiore, i cieli o i mari dell’Italia. Oggi sono il Ct di questa nazionale, ringrazio il presidente Manfredi e la federazione per la fiducia che mi è stata dimostrata. Sono il Ct di questo gruppo di giovanotti, belli e talentuosi, che amano la pallavolo e si godono la vita. Un gruppo consapevole di saper entusiasmare, di saper emozionare con una vittoria, ma anche col loro modo di stare in nazionale. E quando gli italiani si emozionano, sono capaci di fare cose che nessun altro al mondo è in grado di fare. Questa medaglia è anche il frutto di grande applicazione e volontà di uscire da questo periodo difficile, per dare serenità al futuro. E lo sport azzurro, in questo, è stato straordinario. Le faccio una confidenza-curiosità: ogni squadra ha un suo urlo agonistico. Il nostro, lo hanno coniato i ragazzi, è fatto di due parole, semplici ma potentissime. Il capitano dice ‘Noi‘, tutta la squadra risponde ‘Italia‘. Noi con questo grido vogliamo affrontare le prossime sfide, cercando di vincerle tutti insieme”.

(foto: F. De Giorgi al Quirinale, immagini Rai)