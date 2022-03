VOLLEY – LC Monteroni prosegue a pieno ritmo la marcia in vetta. Tutti i risultati di C e D

Nel torneo di volley di Serie C femminile girone C, la Leo Constructions Monteroni procede a pieno ritmo la marcia alla vetta della classifica, mettendo a segno la nona vittoria sulle dieci gare finora giocate, sette delle quali portate a casa col punteggio pieno di 3-0. Dopo la vittoria della determinazione e del cuore di domenica scorsa per 3-2 contro la Schola Sarmenti Nardò, in casa della formazione con cui per brevi periodi ha condiviso il primo posto in classifica e alla fine di un’autentica battaglia in campo che vedeva le ragazze monteronesi sotto di due set e senza la centrale Martina Mighali, vittima di un infortunio al ginocchio all’inizio del terzo set, sabato scorso, a farne le spese, è stata la Polisportiva Vera nel derby tutto monteronese.

Sul parquet di casa del Velodromo degli Ulivi e davanti ad una bella cornice di pubblico, le ragazze di coach Polimeno hanno rifilato un secco 3 a 0 (25-9, 25-14, 25-12, i parziali) alle avversarie confermando, così, il primo posto alla guida della classifica. “Anche quest’anno, come nelle stagioni precedenti – dichiara la Società – l’obiettivo era quello di mettere in piedi una squadra che fosse competitiva e all’altezza del Campionato da disputare e, fino ad ora, il buon lavoro fatto insieme allo Staff Tecnico ci ha dato ragione”.

Il prossimo impegno della Leo Constructions Monteroni è previsto per sabato 19 a Lecce contro la Bee Volley. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della società.

—

Tutti i risultati del weekend

VOLLEY C/F GIRONE C

RISULTATI (giornata 17): NV Torre-Asd Trepuzzi (30/03), P. Trepuzzi-Bee Lecce (24/03), LC Monteroni-Ve.Ra Monteroni 3-0.

CLASSIFICA: LC Monteroni 27 – SS Nardò 26; NV Torre 19; Asd Trepuzzi 15; Ve.Ra Monteroni 11; P. Trepuzzi 9; CDM Cutrofiano 4; Bee Lecce 3.

PROSSIMO TURNO (19-20 mar.): Asd Trepuzzi-P. Trepuzzi, Bee Lecce-LC Monteroni, Ve.Ra-SS Nardò.

—

VOLLEY C/M GIRONE C

RISULTATI (giornata 14): Olimpia SBV Galatina-Ruffano 0-3, Alezio-Lecce Volley 1-3, Ugento-Matino (16/03), Tricase-Squinzano 3-0.

CLASSIFICA: Ugento 21 – Lecce 21 – Matino 21 – Tricase 21 – Ruffano 18 – Alezio 15 – Squinzano 9 – SBV Galatina 0.

PROSSIMO TURNO (rec. 7ª, 19-20 mar.): Ruffano-Olimpia Sbv Galatina, Lecce Volley-Alezio, Matino-Ugento, Squinzano-Tricase.

—

VOLLEY D/F GIRONE C

RISULTATI (giornata 14): Massafra-Ostuni 3-1, Vis Squinzano-Oria 2-3, S&F Campi-Assi Brindisi 2-3.

CLASSIFICA: Ostuni 23 – Massafra 16 – Vis Squinzano 15 – S&F Campi Salentina 15 – Oria 11 – Assi Brindisi 11 – Surbo 8.

PROSSIMO TURNO (rec. 7ª, 19-20 mar.): L. Ostuni-LMassafra, FA Oria-Vis Squinzano, Assi Brindisi-S&F Campi.

—

VOLLEY D/F GIRONE D

RISULTATI (giornata 14): TT San Cassiano-F. Tricase 0-3, NV Maglie-Olimpius Parabita 3-2, Flyarmida Taviano-OL Aradeo 3-0, LF Maglie-FP Spongano (17/03).

CLASSIFICA: Fulgor Tricase 27 – Flyarmida Taviano 25 – OL Aradeo 23 – LF New Lady Falchi 17 – Olimpius Parabita 17 – FP Spongano 11 – NV Maglie 9 – TT San Cassiano 0.

PROSSIMO TURNO (rec. 7ª, 19-20 mar.): Fulgor Tricase-TT San Cassiano, Olimpius parabita-NV Maglie, OL Aradeo-Flyarmida Taviano, FP Spongano-LF New Lady Falchi.

—

VOLLEY D/M GIRONE B

RISULTATI (giornata 17): Locorotondo-P. Fasano (23/03), O. Ostuni-LC Mottola (23/03), Prisma TA-Frascolla TA 3-1, LS Casarano-AlessanoSpecchia 3-0.

CLASSIFICA: LC Mottola 25 – Locorotondo 25 – Fasano 24 – LS Casarano 21 – AlessanoSpecchia 18 – Ostuni 16 – SB Galatina 9 – Prisma TA 7 – Frascolla TA 2.

PROSSIMO TURNO (19-20 mar.): P. Fasano-O. Ostuni, LC mottola-Prisma TA, Frascolla TA-LS Casarano, AlessanoSpecchia-SB Galatina.

(foto: la Leo Constructions Monteroni di Serie C femminile)